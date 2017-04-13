ADHD当事者で2児の母でもあるモンズースーさんが、ADHDの方の生活などを架空のOL・戸田優奈を通じて描く4コマ漫画連載「私もADHD! 」。今回は「相談」に関するお話です。

誰でも一度は忘れ物をしているはず

ADHDをはじめとする発達障害の特性の多くは、誰にでも当てはまるケースが少なくないと思います。忘れ物を一度もしたことがない人なんて聞いたことありませんし、ケアレスミスもすべての人が完全に防げているわけではありません。

そのため、誰かに相談しても「私もそんなことあるから大丈夫! 」と言われることもあると思われます。このような側面もあり、自ら自分の特性に気づきにくいのかもしれません。

※本作品は筆者の体験談を元に描いています。ただ、同じADHDでもその特性は人により異なりますので、すべてのADHDの方に作品で紹介した特性が当てはまるわけではありません。また、同じ特性の方全員がADHDというわけでもありません



