放送1000回のお祝いコメントを収録するはずが、突然パイバズーカの標的に――ハライチの澤部佑が、きょう28日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『芸能人が本気で考えた! ドッキリGP』(18:30～ ※一部地域除く)で連続ドッキリを仕掛けられる。MCを務める『ぽかぽか』が30日に放送1000回を迎えることを記念した企画で、番組特製の「16連エンドレスパイバズーカ砲」も登場する。

「秒でパイ連発・オブ・かぶりやん」

2023年1月9日にスタートした『ぽかぽか』は、ハライチと神田愛花がMCを務める昼の生放送バラエティ番組。11月30日に放送1000回を迎え、当日は全曜日のレギュラーメンバーが集結する特別企画が予定されている。

そこで『ドッキリGP』では、澤部にお祝いのドッキリを仕掛けることに。用意されたのは、映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』をもじった「秒でパイ連発・オブ・かぶりやん」だ。

10月某日、『ぽかぽか』の生放送終了後、放送1000回についてのコメント撮影と聞かされ、番組の生放送会場「ぽかぽかパーク」のステージ上にやってきた澤部。

ところが、撮影が始まると、ステージの下に隠れていた“ジャック・スパロウ”が突然姿を現し、澤部に向かってパイバズーカを発射する。

しかし、これで終わりではなかった。その後も澤部は、至るところでパイバズーカの砲口を向けられることに。さらに、「下手な鉄砲隊ドッキリ」でおなじみの番組特製「16連エンドレスパイバズーカ砲」まで登場する。

最後には予想外の展開が待ち受け、澤部の絶叫がフジテレビ内に響き渡る。

土佐兄弟・卓也らにコブラツイスト、落とし穴の新作も

今回の放送では、ほかにも新作ドッキリが登場する。

「秒でコブラツイスター」は、ターゲットがツイスターゲームに挑戦している最中、絶妙な体勢になったところで突然コブラツイストをかけられる企画。ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎、土佐兄弟の卓也、ハナコの菊田竜大がターゲットとなる。

また、「ドッキリでことわざを学ぶ」シリーズには、新作「一寸先は闇」が登場。夜道を歩くターゲットの周囲が突然真っ暗になり、視界を奪われたまま落とし穴に落ちてしまうという仕掛けで、横川尚隆とたくろうのきむらバンドがターゲットになる。

【編集部MEMO】

澤部佑

1986年5月19日生まれ、埼玉県出身。岩井勇気とお笑いコンビ「ハライチ」を結成し、ツッコミを担当。『M-1グランプリ』では複数回決勝に進出した。バラエティ番組を中心に活動し、2023年1月からは岩井、神田愛花とともにフジテレビ系昼の生放送番組『ぽかぽか』のMCを務める。

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