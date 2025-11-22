フジテレビ系では、バラエティ『新しいカギ』で年越し特番を放送。12月31日18時～19時に『新しいカギ カギダンススタジアム 直前スペシャル』、19時～22時に『新しいカギ カギダンススタジアム 日本一たのしいダンス決定戦』、22時～24時45分に『新しいカギ 年またぎスペシャル』を生放送する。

2021年4月にレギュラー放送がスタートした『新しいカギ』は、霜降り明星(せいや、粗品)、チョコレートプラネット(長田庄平、松尾駿)、ハナコ(菊田竜大、秋山寛貴、岡部大)がメインキャストを務める総合お笑いバラエティ。昨年7月20～21日に放送した『FNS27時間テレビ』では3組で総合司会を務め、「日本一たのしい学園祭!」をテーマに反響を呼んだ。

この『FNS27時間テレビ』で誕生したのが『カギダンススタジアム』。高校生ダンサーたちが芸能人とタッグを組み、日本一の座を懸けて「ダンススキル」と「会場を笑顔にさせられるか」を競い合うダンスコンテストだ。今回で3回目の開催となる。

そして初の年またぎ放送では、人気企画「学校かくれんぼ」のパワーアップ版「超!学校かくれんぼ」や新たな年を迎えるカウントダウンで大みそかの夜を盛り上げる。

今年の大みそかゴールデン・プライム帯特番は、NHKが『第76回NHK紅白歌合戦』、日本テレビが『『ヒロミが解決!八王子リホーム 大晦日SP ～豪華助っ人たちと、相撲部屋をつくる。～』』、テレビ朝日が『ザワつく!大晦日』、テレビ東京が『第58回年忘れにっぽんの歌』『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル(仮)』を放送予定。

