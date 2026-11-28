フジテレビ系バラエティ特番『アサヒビール スマドリ THE MANZAI 2026 マスターズ』(12月6日19:00～22:00)の出演者が発表された。千鳥、フットボールアワー、笑い飯が2年ぶりに出場するほか、『M-1グランプリ2025』王者のたくろうが初出演。最高顧問のビートたけしと、MCのナインティナインが収録後の感想を語った。

千鳥、フットボールアワー、笑い飯が2年ぶり たくろう初出場

今年の『THE MANZAI マスターズ』には、ウエストランド、海原やすよ ともこ、おぎやはぎ、ガクテンソク、かまいたち、銀シャリ、タカアンドトシ、たくろう、千鳥、チュートリアル、テンダラー、トット、ナイツ、中川家、錦鯉、NON STYLE、博多華丸・大吉、爆笑問題、パンクブーブー、フットボールアワー、ミルクボーイ、笑い飯の22組が出演する。

このうち、千鳥、フットボールアワー、笑い飯の3組は2年ぶり、ウエストランドは3年ぶり2回目の出場。『M-1グランプリ2025』王者のたくろうが初めてマスターズの舞台に立つ。

また、結成16年以上の漫才師による賞レース『THE SECOND～漫才トーナメント～』からは、2024年王者のガクテンソクと2026年王者のトットが出場。トットは2016年以来、10年ぶりのマスターズ出演となる。

さらに、12月5日(13:30～15:30 ※関東地区ほか)に放送される『THE MANZAI 2026 プレマスターズ』には、次世代の漫才師20組が参加。観客投票で1位に選ばれた1組が推薦枠としてマスターズに出場する。

プレマスターズには、おおぞらモード、カーネーション、カカロニ、カナメストーン、キュウ、ぐろう、シシガシラ、スタミナパン、ゼロカラン、センチネル、滝音、ダブルヒガシ、ちゃんぴおんず、パンプキンポテトフライ、マイスイートメモリーズ、ママタルト、豆鉄砲、ヤッホイ、ランジャタイ、リニアが出演する。

たけし、漫才界のレベル向上に「行き着くところまで行き着いた」

最高顧問を務めるビートたけしは、今年もスタジオとは別のアパート風の一室で、こたつに入りながらテレビモニター越しに漫才を鑑賞する。

収録を終えたたけしは「改めてすごいなと思ったね。みんなやっぱりうまいんだよ、面白いし。ネタがじゃんじゃん進化してる」と評価。一方で「だけど見た目がね、ほんとに老けたなぁって(笑)。だって歳を聞いたら、みんな40歳以上だもんね」と笑いを誘った。

現在の漫才界については「レベルが上がりすぎてる分、逆に言えば、漫才という文化は一度ここで停滞しないとダメなのかもわかんない(笑)」と持論を展開。

「もはや漫才は、芸としては行き着くところまで行き着いちゃった感じがあって。この状況を打ち破るのは簡単ではないなって思うんだよ」と語り、今後の漫才師を取り巻く環境についても「ちょっとつらくて大変な時代が続くのかなって気がするね」と見通した。

それでも「腕を磨いて頑張ったヤツの中から、すごい漫才師が出てくるんだとは思うけど」と期待を寄せ、来年の出演について問われると「うん、生きてれば(笑)」と答えた。

ナイナイ岡村はパンクブーブー、矢部はかまいたちを絶賛

一方、MCを務めるナインティナインの矢部浩之は「今年も、もれなく面白かったですね」と振り返り、岡村隆史も「漫才は非常に面白かったと思います。熟練の味といいますか」と感想を語った。

特に印象に残った漫才師について、矢部はかまいたちを挙げ、「あの2人にしかできない独特なやりとりというか、やっぱり面白いなと」と評価。

岡村はパンクブーブーを挙げ、「ほんまにめちゃめちゃ面白かった。面白すぎて、ずーっと見ていられるというか、ネタが終わったとき、ちょっと物足りないくらいの感じがありました」と絶賛した。

その一方で、岡村は「一体いつになったら、ミキが出てくるのかっていう…」と、今回も出演者に名前がないミキに言及。「僕が聞いたところによると、ミキは“認定漫才師”になれていないらしいんですよ」と話すと、矢部も「早く出てきて認定されてほしいですね(笑)。お待ちしてます」と呼びかけた。

【編集部MEMO】

ビートたけし

1947年1月18日生まれ、東京都足立区出身。本名・北野武。ビートきよしとの漫才コンビ「ツービート」を結成し、1980年代の漫才ブームで人気を博す。その後、バラエティ番組の司会や俳優、映画監督など幅広く活動。1989年公開の『その男、凶暴につき』で映画監督デビューし、1997年の『HANA-BI』で第54回ベネチア国際映画祭金獅子賞を受賞。主な監督作品に『キッズ・リターン』『座頭市』『アウトレイジ』シリーズ、『首』など。『THE MANZAI マスターズ』では最高顧問を務める。

(C)フジテレビ