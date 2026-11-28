「もしもこのループが本当に自分に訪れたらと思うと少しゾッとしますし、耐えられる気がしません」――FANTASTICSの八木勇征が、きょう28日21時からFODで配信される『世にも奇妙な物語 FODの特別編』の第6編「1万分の1のプロポーズ」で主演。恋人にプロポーズするたび、その方法が誰かと重なると同じ一日の朝に戻ってしまう小説家を演じる。幼い頃から見ていたという作品への出演の喜びも語った。

プロポーズの方法が誰かと被ると時間がループ

『世にも奇妙な物語 FODの特別編』は、1990年4月にスタートしたオムニバスドラマ『世にも奇妙な物語』の完全新作オリジナルエピソードを、毎月最終土曜21時から1編ずつ配信する企画。2027年5月末まで、全12編をFODで独占配信する。

第6編「1万分の1のプロポーズ」で八木が演じるのは、売れない小説家・春木涼。交際5年になる恋人・皆川夏美(田辺桃子)へのプロポーズを考えていた涼のもとに、ある日、編集者の小倉(近藤フク)が訪ねてくる。

小倉は、新作の構想が没になったことを伝え、売れている小説を参考にするよう勧める。しかし、自分だけのオリジナル作品を書きたい涼は、その助言を受け入れられない。

その後、神社の前を通りかかった涼は、突然境内に雷が落ちる場面に遭遇。煙が上がる場所に現れた古びたおみくじの箱から1枚引くと、「縁談よろし ただし人に倣えば常世巡り」と書かれていた。

その夜、涼は夏美にプロポーズするが、返事を聞く前に気が付くと、再び小倉が家を訪ねてきて、同じように小説の没を告げる。時間が巻き戻っていたのだ。

おみくじの言葉から、プロポーズの方法が誰かと被ると時間がループすることに気付いた涼。世界に一つだけのプロポーズを成功させようと、さまざまな方法を試し続けることになる。

八木勇征「幼い頃から見ていた作品」出演に喜び

八木は「幼い頃から自分自身も『世にも奇妙な物語』をテレビで拝見していたので、自分がこの世界観のキャラクターとして出演できると聞いた時はとてもうれしかったです!」と出演の喜びをコメント。

物語の設定については「もしもこのループが本当に自分に訪れたらと思うと少しゾッとしますし、耐えられる気がしません」と率直な思いを明かした。

その上で、「春木がどういった形でトライしながらループを抜ける方法を見つけていくのか、そのあと一体どうなるのかを皆さんには楽しみながら見ていただけたらうれしいです」と呼びかけた。

演出を手掛けた岩田和行氏は、主人公について「“ありきたり”であることを嫌悪し、既存のものを模倣せず、自分だけの“オリジナル”を生み出すことに強くこだわる人物」と説明。

「何者かになりたいと渇望する主人公が迷い込んでしまったのは、“オリジナルのプロポーズ方法を思いつかなければ、同じ一日を永遠に繰り返してしまう”という奇妙な世界」と作品の設定を紹介し、「主人公と一緒に考えながら物語の結末を最後まで見届けていただけたら幸いです」とコメントした。

出演はほかに、田辺桃子、近藤フク、福士永大、中野深咲ら。脚本は荒木哉仁氏が担当する。

『世にも奇妙な物語 FODの特別編』ではこれまで、美村里江主演「明日から来た男」、IMP.主演「下請け」、葉山奨之と筒井真理子のダブル主演「復讐」、市原隼人主演「人権逆転裁判」、草地稜之主演「メモリアー母の記憶ー」の5編が配信されている。

【編集部MEMO】

八木勇征

ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのボーカル。約3万人が参加したオーディションを経てグループに加入し、2018年にメジャーデビュー。音楽活動と並行して俳優としても活動し、ドラマ、映画、舞台などに出演。2026年11月配信の『世にも奇妙な物語 FODの特別編』「1万分の1のプロポーズ」では、プロポーズをきっかけに同じ一日を繰り返す小説家・春木涼を演じる。

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