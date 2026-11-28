俳優のムロツヨシが、2027年1月スタートのテレビ朝日系ドラマ『アンガーØ～怒曜ワイド劇場～』(毎週木曜21:00～21:54)で主演を務めることが28日、明らかになった。

ムロツヨシ、怒りを抑えられない時代遅れの刑事に

同作は、強引かつ乱暴な捜査手法を問題視された時代遅れの刑事が、アンガーマネジメント研修を受け、コンプライアンスを遵守しながら難事件に挑む姿を描く勧善懲悪ミステリードラマ。黒岩氏による完全オリジナル脚本で、“怒り”をテーマにした本格刑事ドラマが展開される。

テレビ朝日の連続ドラマ初主演となるムロが演じるのは、警視庁捜査一課の警部補・土橋幹(どばし・みき)。悪を憎み、正義のためなら手段を選ばない昔気質のアウトロー刑事で、通称“怒りの怒バシ”だ。

就職氷河期を乗り越えて警察官となり、理不尽な上下関係に耐えながら厳しい警察組織を生き抜いてきた土橋。刑事としての勘と経験は一級品だが、犯罪者への怒りを抑えられず、強引かつ乱暴な捜査に走ることもしばしば。ある事件で容疑者に暴力を振るったことから、1カ月の停職処分を受けることになる。

一方、国際機関から勧告を受けた警視庁は、組織の意識改革を促進するため、アンガーマネジメント制度を導入。復帰した土橋は、警視庁警務部教養課の担当教官によるアンガーマネジメント研修の受講を命じられ、不本意ながらも教官とバディを組むことに。

長年染みついた捜査スタイルを変えることができず、怒りを抑えようとすればするほどストレスが募る土橋。そんな土橋が、愛憎や嫉妬、復讐心など、さまざまな“怒り”が引き金となった難事件に立ち向かう。

劇中では、事件の裏に隠された複雑な人間模様が描かれるほか、毎話、教官が土橋に伝授する怒りのコントロール方法も登場する。

数々のヒット作を手がけてきた黒岩氏。以前からムロとの仕事を希望していたそうで、「ムロさんの、笑顔の裏に怒りや悲しみが内在しているような深みのあるお芝居が、最高に素敵だなと思っておりまして、土橋幹というキャラクターを当て書きさせていただきました」と明かす。

一方、主演のオファーを受けた際の心境について、ムロは「まずは“まさか!”といううれしい驚きでした」と回顧。「小学生の頃からテレビっ子で役者を目指していた私が、そして今役者をやれている私が、こういった形で刑事役をやらせていただけることが本当にうれしいなと思いました」と喜びを語った。

自身とほぼ同じ年齢設定の土橋については、受験戦争や就職氷河期を経験し、時代とともに価値観やルールの変化に直面してきた世代ならではの苦しみがあると分析。「同世代の方にすごく共感していただける人物だと思います」と話す。また、役作りについては「感情のままに動く“単純さ”を大事にしています」と説明。視聴者に向けて「今までのムロツヨシとは違ったものをお届けすることだけはお約束します!」とメッセージを送った。

懐かしの“2時間サスペンスドラマ”の世界観も

土橋がバディを組むアンガーマネジメント教官は、大の“2時間サスペンスドラマ”マニアという設定。劇中には、往年の“2サス”を彷彿とさせる演出が随所に盛り込まれる。今回公開されたビジュアルも、そんな“2サス”の世界観を取り入れたもので、土橋を演じるムロの背景には、どこか懐かしさを感じさせるレトロな演出が施されている。

なお、アンガーマネジメント教官役のキャストは後日発表される。

コメント全文は以下の通り。

ムロツヨシ

――黒岩勉さん脚本の新作刑事ドラマの単独主演オファーを受けた際のお気持ちと、脚本を読んだ感想をお聞かせください。

まずは“まさか!”といううれしい驚きでした。黒岩さんの作品であることはもちろん、小学生の頃からテレビっ子で役者を目指していた私が、そして今役者をやれている私が、こういった形で刑事役をやらせていただけることが本当にうれしいなと思いました。

黒岩さんの書かれた作品は拝見させていただいていましたが、しっかりお仕事させてもらうのはほぼ初めてなんです。この作品は、いろんな視点で事件が描かれます。だから、皆さんが予想する犯人、もしくは予想通りではないかもしれない犯人の背景にも、しっかり意味合いを感じていただけると思います。裏の事情や動機、そして時代の流れなど、いろんな要素があるので、新しく感じていただける部分が多いのではないかなと思いながら、新鮮味を持って脚本を読ませていただきました。

――ムロさんが演じられる土橋幹というキャラクターを、どんな人物だと捉えていますか?

私は1976年1月生まれの50歳なんですが、土橋もほぼ同じ年の設定です。時代の流れに苦しめられた……もちろん助けられた部分もあるとは思うんですが、第2次ベビーブームの最後の方の世代でございます。そして、受験戦争、就職氷河期。就職したところから始まる、あの時代の“お叱り”といいますか、教育方法。それが40代に迫る頃に、叱るのは良いことなのか、叱ってはいけないのではないかという問題が提起されるんです。これまでは良かったはずのルールが、40代になるといけないという……全部変えればいいのか、むしろ変わってはいけないのか、という上の世代と下の世代の中間地点にいる人の苦しみ、ですよね。でも土橋は、その苦しみがやりがいにならなければいけないと思っているはずなんです。同世代の方にすごく共感していただける人物だと思います。

――では、土橋を演じるうえで意識していることはありますか?

土橋は怒りを制御できない、怒りを原動力としている男です。なので、“怒り”という感情に対してまっすぐでいるよう意識しています。僕自身は、役者であることを抜きにしても、やっぱり“理性”などいろいろなフィルターを用意した人間になりつつあると思うんです。そのフィルターのせいでもあるし、年齢的なこともあるし、感情そのままに行動できなくなってきています。でも土橋を演じるには、そのフィルターを減らさなければいけないと思うので、感情のままに動く“単純さ”を大事にしています。その“単純さ”が土橋の真骨頂であり、大きな弱点でもあるというところを、皆さんに見届けてもらえたらうれしいです。

――最後に、放送を楽しみにしている視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。 皆さま、ムロツヨシでございます。テレビ朝日さんで、脚本の黒岩さん、僕も何度かご一緒したことのある監督さんと新しい刑事ドラマをやることになりました。ありがたいことでございます。そして今後、ほかの共演者の皆さんも発表されるのですが、“このような方がこのような形で!”“このような方がこのような立場で!”という素晴らしい役者さんが集まっています。

今までのムロツヨシとは違ったものをお届けすることだけはお約束します! 楽しんでご覧ください。

脚本・黒岩勉氏

古今東西、大小問わず、争いの裏には怒りがあります。 SNSの炎上から紛争・戦争にいたるまで、とかく現代は怒りにあふれているように感じます。この「怒り」をテーマに、わかりやすいエンターテインメントを作れないだろうか。という思いからこの企画を考えました。

主演はいつかご一緒したいと願っていたムロツヨシさん。 実現できたことが嬉しいです。

ムロさんの、笑顔の裏に怒りや悲しみが内在しているような深みのあるお芝居が、最高に素敵だなと思っておりまして、土橋幹というキャラクターを当て書きさせていただきました。

どんな人にも怒りがあり、怒りに振り回され、悩まされています。 誰にとっても身近な存在である「怒り」とは何なのか? 被害者と犯人、事件を追う刑事たちを通じて、わかりやすく、そしてほんのちょっと奥深く描きます。

このドラマを観た方が、自分の中にある「怒り」の存在について、考え、少しでも怒りから解放された世の中になってくれれば大変ありがたいです。

テレビ朝日・高野渉プロデューサー

数々の話題作で唯一無二の存在感を放つムロツヨシさんと、巧みなストーリーテリングで多くの大ヒット作を生み出してきた脚本家・黒岩勉さん。お二人の強力なタッグで、令和ならではの新しい刑事ミステリーが誕生します。

主人公は、コンプライアンスが重視される現代に、怒りを抑えられず問題を起こしてしまう時代遅れのアウトロー刑事。そんな土橋幹を演じるムロさんの、コメディーからシリアスまで自在に演じ分ける卓越した演技力と、温かく親しみやすい人間味が、不器用でどこか憎めない主人公に大きな魅力を与えてくれます。そして、黒岩さんが今回描くテーマは「怒り」。愛する者を守るため、理不尽な仕打ちへの復讐のため、あるいは自らの正義を貫くため――さまざまな人間の“怒り”が引き起こす難事件の数々。複雑に絡み合う人間模様と、二転三転する予測不能な展開を通して、事件の裏に隠された驚くべき真実が明らかになっていきます。痛快な勧善懲悪と、先の読めない本格ミステリーのスリル。

ムロツヨシさんと黒岩勉さんが生み出す極上の刑事エンターテインメントに、ぜひご期待ください!