マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年11月9日～11月22日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 剣無極～時を遡りし者～ JP(脚色)・Jinhwan Park(作画)・Y.H.JANG(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 2 星剣のソードマスター juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 3 転生したらバーバリアンになった MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 4 アイシールド21 稲垣理一郎 , 村田雄介 集英社 スポーツ 5 キングダム 原泰久 集英社 その他 6 ブルーロック 金城宗幸 , ノ村優介 講談社 スポーツ 7 モブ悪役がアカデミーで生き残るには KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 8 悪党たちの後見人になりまして LICO(脚色)・JOGEN(作画)・Bom Han Bang-ul(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 9 会社辞めた俺、怪物級の天才俳優だと勘違いされてるんだが HaeGa(作画)・jungseongmanyeo(コンテ)・jangtan(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 10 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF

1位は『剣無極～時を遡りし者～』、第2位は『星剣のソードマスター』、第3位は『転生したらバーバリアンになった』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 2 再婚承認を要求します Alphatart, SUMPUL, HereLee LINEマンガ ファンタジー・SF 3 ホタルの嫁入り 橘オレコ 小学館 恋愛 4 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 5 大正學生愛妻家 粥川すず 講談社 恋愛 6 暁のヨナ 草凪みずほ 白泉社 ファンタジー・SF 7 氷の城壁 阿賀沢紅茶 集英社 その他 8 スキップとローファー 高松美咲 講談社 ヒューマンドラマ 9 終電後は甘いキスして 石田アズ 講談社 恋愛 10 泣いてみろ、乞うてもいい VAN JI(漫画)・Solche(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『再婚承認を要求します』、第3位は『ホタルの嫁入り』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、20代男性編4位『アイシールド21』(稲垣理一郎、村田雄介/集英社)。2002年から2009年にかけて「週刊少年ジャンプ」にて連載された、アメリカンフットボールをテーマとした作品で、原作はのちに『Dr.STONE』や『トリリオンゲーム』を手掛ける稲垣理一郎、作画は『ワンパンマン』村田雄介が担当しています。

気弱な性格からパシリ人生を送ってきたがゆえに身についてしまった俊足を持つ泥門(でいもん)高校一年生・セナ。その走りのセンスをアメフト部「泥門デビルバッツ」の主将・ヒル魔に見いだされ、謎のデビルフットボーラー「アイシールド21」として活躍していく姿を描くスポーツ漫画です。

11月13日には同作のTVアニメ「21」周年を記念し、期間限定の公式Xアカウントが始動しました。ジャンプチャンネルにて全話を順次配信するなど、ファンにとって楽しみな企画がこれから続々と発表されそうです。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。