バンダイスピリッツは、『ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEY』より「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ティガダーク」(9,900円)を発売する。

『ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEY』に登場する「ティガダーク」が、S.H.Figuarts（真骨彫製法）に登場する。

造形には、当時「ティガダーク」のスーツアクターを務めた権藤俊輔氏のボディスキャンデータを使用。円谷プロダクション造形部門LSSの協力のもと、当時の「ウルトラマンティガ」のマスク造形およびスーツ制作に携わった成田穣氏が原型を制作している。

各部には軟質パーツを採用し、広い可動域を確保。胸部から分割する構造のプロテクターにより、さまざまなポーズを取らせることができる。付属品として、「ティガダーク」への変身シーンをイメージした新規造形の「変身エフェクトパーツ」が付く。

本商品は「TAMASHII NATION 2026」開催記念商品で、「CLUB TAMASHII MEMBERS」会員向けの抽選販売は11月13日10時～11月23日23時で応募受付。当選発表は11月下旬、2027年5月発送予定となる。

(C)円谷プロ