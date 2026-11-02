Mizkanは10月27日より、「カンタン酢」と今年60周年を迎えたウルトラマンシリーズとのタイアップ企画を実施。バルタン星人が料理に挑戦する動画を公開するほか、ノベルティがもらえるキャンペーンなどを展開している。

動画では、「怪獣にだって作れちゃう!?」をテーマに、バルタン星人が料理コラムニスト・山本ゆりさんのサポートのもと、料理に挑戦。鶏もも肉を焼き、カンタン酢を目分量で加えると、てりのある「てりうまチキン」が完成。バルタン星人ならではのユーモラスな演出を交えながら、カンタン酢一本だけでも味が決まることを紹介している。

動画は10月27日より、ミツカン公式YouTubeチャンネルにて公開中。山本ゆりさんが今回の企画のために考案したオリジナルアレンジレシピも紹介されている。

また、キャンペーン実施店舗で「カンタン酢500ml」を1本購入すると、ウルトラマンやバルタン星人、ゼットン、ピグモンなどが登場するオリジナルシールを1枚プレゼント。10月下旬から順次展開しており、なくなり次第終了となる。

さらに、10月28日～12月25日に対象商品を購入したレシートで応募できるプレゼントキャンペーンも開催中。対象商品を税込300円以上購入すると「親子で変身！なりきりエプロンセット」、税込500円以上購入すると「フライパンジュウ オリジナルハンドルセット（四角M）」の抽選に応募でき、それぞれ15名に当たる。応募締切は12月25日23時59分。

キャンペーンの詳細および応募はキャンペーンサイトから。

※対象商品や応募条件、注意事項などの詳細はキャンペーンサイトにて確認。

※企業・店舗により実施期間が異なる場合がある。