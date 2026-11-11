島根県は12月27日、島根県の200社以上の企業等と出会えるキャリアフェス「しまねジャンボ企業博」を、松江市にある「くにびきメッセ」にて開催する。

本イベントは、島根の仕事を知りたい大学生等(全学年対象)や一般求職者、保護者が島根県の企業と出会い、交流できる就活イベント。

当日は、「くにびきメッセ」(島根県松江市)を会場に、島根の企業等200社以上が集結し、まずは、オプション企画として、すごろくを使って、学生(先着40名要予約・無料)と若手社会人との交流を図る「しまねTIME」を開催。軽食やドリンクを楽しみながら、止まったマスに書かれた内容に従ってホンネトークを交わす。

メイン企画では、就活生が企業ブースを訪問する「学生×企業交流タイム」が3時間半(20分×6回)にわたって開催される。中には、仕事体験ができるブースも。予約は不要で、私服で参加することができる。なお、4社以上の企業を訪問すると、イベントの最後に開催される「大抽選会」の抽選券をもらうことができ、6社訪問すれば当選のチャンスも景品ランクもアップするという。

このほか、参加無料の保護者向けセミナーも用意されており、就活のトレンドや島根県の就活事情、保護者の関わり方などを、専門講師や県内企業採用担当者などが分かりやすく解説する。

開催日時は12月27日の10時半～16時半。大阪・岡山・広島・出雲から無料送迎バスが用意されているほか、交通費・宿泊費を全額助成する制度も利用できる。イベントの詳細および申し込みは専用ページから。