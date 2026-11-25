島根県は2027年2月17日、島根県内企業の採用担当者が学生をスカウトする就活イベント「しまねスカウト型就活」を、島根県松江市の「くにびきメッセ」にて開催する。

本イベントでは、島根県内50社から採用担当者が参加し、企業が学生をスカウトしにくる仕組みの就活イベント。学生が企業のブースを回って話を聞きにいく一般の合同企業説明会と異なり、気になった学生に企業から「⁠スカウトカード」が渡される逆転スタイルとなっている。

当日は、島根県松江市の「くにびきメッセ」の小ホールを会場に、学生同士で好きなお弁当を選んで食べる「ランチミーティング」のアイスブレイクからスタート。学生ブースを企業がぐるっと下見したのち、自分のブースで企業にPRする「学生PRタイム」を実施。さらに、もっと話したい企業とじっくり交流する「わいわいアフター交流会」が行われ、最終的に、企業が気になる学生にスカウトカードを渡して終了となる。

対象は、2028年3月に大学等を卒業する予定の学生で、参加費は無料。事前予約制で、定員は25名程度という少人数制のため、企業との距離が近く、自身の個性や人柄までしっかりと伝わるイベントとなっている。

開催日時は2027年2月17日11時～16時半。参加者は私服で参加できるほか、交通費・宿泊費の助成を利用することもできる。イベントの詳細および申し込みは専用ページから。