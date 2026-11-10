ペンマークは11月5日、「大学生のお金と就活に関する実態調査」の結果を発表した。調査は8月6日～17日、大学生向け学習管理SNS「Penmark」の公式LINEアカウントを利用中の学生239人を対象に、スマートフォンWeb調査にて行われた。

はじめに、「新卒で初任給が月25万円(額面)だった場合、手取りはいくらになると思いますか?」と尋ねたところ、正解にあたる「20万〜22万円未満」を選べた学生は38.9%だった。額面25万円・新卒1年目(住民税なし)の場合、社会保険料約3.7万円と所得税約0.5万円が控除され、手取りは約20.8万円となる。一方、「18万〜20万円未満」(36.4%)や「18万円未満」(9.6%)など、実際より低く見積もった学生は46.0%だった。

また、希望の初任給(月給・額面)として最低いくらほしいかを聞くと、「23万〜25万円」(28.9%)と「26万〜29万円」(27.6%)が拮抗する結果に。一方で30万円以上を求める学生も27.2%と、約4人に1人にのぼった。

※1 手取り額は、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険・雇用保険の保険料率および源泉徴収税額をもとにした概算値。新卒1年目で住民税の負担がない場合を想定している。

続いて、企業の「お金に関する制度」で魅力に感じるものを教えてもらったところ、「家賃補助・社宅」(79.1%)が断トツの1位に。次いで「インフレ手当・物価手当」(36.0%)、「退職金・企業型DC」(31.0%)と続き、「奨学金返還支援」(28.0%)が4位にランクインした。

「奨学金を借りていますか。また、返済は就職先選びに影響しますか?」と尋ねたところ、奨学金を借りている学生は全体の33.1%で、そのうち、11.7%が「就職先選びに影響する」と回答した。また、奨学金を借りている学生のうち、「奨学金返還支援(企業が返済を肩代わり)」制度に魅力を感じる割合は63.3%にのぼった。

次に、AIが普及するこれからの時代に自分の将来の給料がどうなると思うか聞いたところ、「あまり変わらないと思う」(43.5%)が最多で、「減ると思う」(22.2%)と合わせた65.7%が増加を見込まず。一方、すでに投資をしている学生(67人)では「増えると思う」が計40.3%と、全体より前向きな見通しを持つ傾向にあるよう。

また、最初の就職先での就業継続や転職・独立への意向を尋ねたところ、「3〜10年で転職したい」(25.5%)が最も多く、さらに「3年以内に転職してもよい」(12.6%)、「いずれ起業・独立したい」(7.1%)を合わせると、45.2%が流動志向であることがわかった。