星野リゾートが展開する「星のや京都」(京都府京都市)は2026年12月11日～2027年2月28日の期間、五感を澄まし冬を愉しむ3つの催しを毎日開催する。

凛とした冬の空気を感じる星のや京都

同施設が位置する奥嵐山は、平安貴族が四季の渓谷の風景を愛でながら過ごした風光明媚な場所。冬には水墨画のような風景が広がり、凛とした空気に包まれる。川のせせらぎや動物の鳴き声、鳥が水面を羽ばたく音など、自然の音が響き渡り、観光地であることを忘れさせるほど静かな空間。喧騒から離れた場所で、暦に触れ、自然の中での時間の流れを肌で感じながらリラックスできるひとときを提案する。

【朝】奥嵐山の写経体験

大堰川(おおいがわ)にせり出すように作られた「空中茶室」で、冬の凛とした空気に包まれながら写経を体験する。静寂の中、墨をする音や、墨が和紙に染み渡る様子、筆の動きに意識を向けることで、自然と心が落ち着き自分と向き合う静かな時間が流れる。写経後はハーブティなどの温かい飲み物で身体を温めながら、日常の喧騒から離れた奥嵐山ならではの清々しい一日の始まりを過ごす。

開催時間は8:30～12:00。参加無料で、予約は不要。

【夕方】切り絵を楽しむ「薄暮のやすらひ」

木々が葉を落とし、1年で最も空が広く感じられる冬の「水の庭」では、澄み渡る空が刻一刻と表情を変えていく情景を、切り絵で愉しみながら、温かい生姜葛湯を味わう。身体の芯から温まりながら、薄暮の空の美しさを感じる、冬ならではのひととき。

開催時間は日没前後(時期によって変動あり)。参加無料で、予約も不要。

【夜】奥嵐山の自然を五感で捉える「水辺の夜坐」

闇に身をゆだね五感を刺激する

夜の静寂の中で、奥嵐山の自然に包まれるアクティビティを開催する。はじめは、目を閉じて冬ならではの凛とした空気と静寂に身をゆだねる。その後は、月明かりや星が見える夜空、夜風、そして落葉した木々の枝ぶりといった自然のありのままの姿を五感で捉える。街の喧騒から離れた水辺の私邸ならではの、冬をまとう体験ができる。

開催時間は22:00～22:05。参加無料で、当日20時までに予約が必要。定員は10名。

【年末年始】水辺の私邸で過ごす特別なひととき

2026年12月28日～2027年1月3日の期間は、冬の凛とした空気に包まれる水辺の私邸で、特別な年末年始を過ごせる催しを開催する。大晦日には特製の出汁で年越しそばを味わい、元旦は宿泊者専用の送迎船に乗り、初日の出を見に行く。混みあう渡月橋周辺から離れ、静かな川の上からご来光を眺める贅沢なひととき。その他、新年を祝う鏡開きや餅つき、雅楽の演奏など、この時期にしかない特別な催しを楽しめる。

参加無料で、催しによってはチェックイン時に予約が必要となる。