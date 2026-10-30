マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年9月28日～10月11日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 羊飼いの魔法使い kimggulbal(脚色)・YU(作画)・WatermelonPeach(原作)・PTJ Comics(制作) LINEマンガ ファンタジー・SF 2 ワールドトリガー 葦原大介 集英社 ファンタジー・SF 3 ぐらんぶる 井上堅二 , 吉岡公威 講談社 スポーツ 4 悪党たちの後見人になりまして LICO(脚色)・JOGEN(作画)・Bom Han Bang-ul(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 5 星剣のソードマスター juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 6 怪力乱神～血に染まった本性～ Kim Tae Hyung(作画)・Madbird(脚色)・HANJUNG WOLYA(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 7 モブ悪役がアカデミーで生き残るには KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 8 元傭兵の魔法教師はワガママ令嬢を躾ける Shin Heebin(脚色)・TEAM PINKSHARK(作画)・KORITA(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 9 魔男のイチ 西修 , 宇佐崎しろ 集英社 ファンタジー・SF 10 回帰した三流武士は、記憶力で天下取らせていただきます MOGIHYANG(作画)・Omin(脚色)・Jeokseolmok(原作) LINEマンガ バトル・アクション

1位は『羊飼いの魔法使い』、第2位は『ワールドトリガー』、第3位は『ぐらんぶる』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 2 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 3 傷モノの花嫁 友麻碧 , 藤丸豆ノ介 講談社 恋愛 4 ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～ 尾羊英 , 中村颯希 , ゆき哉 一迅社 ファンタジー・SF 5 魔入りました！入間くん 西修 秋田書店 ファンタジー・SF 6 氷の城壁 阿賀沢紅茶 集英社 その他 7 黒執事 枢やな スクウェア・エニックス その他 8 ホタルの嫁入り 橘オレコ 小学館 恋愛 9 悪い男のススメ〜優しいカレの淫らな豹変〜 Lee Yeon(原作)・Jagae(作画) LINEマンガ 恋愛 10 ワールドトリガー 葦原大介 集英社 ファンタジー・SF

1位は『幼馴染コンプレックス』、第2位は『枯れた花に涙を』、第3位は『傷モノの花嫁』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップ作品は、『羊飼いの魔法使い』(kimggulbal(脚色)・YU(作画)・WatermelonPeach(原作)・PTJ Comics(制作)/LINEマンガ)。10月1日よりLINEマンガで連載を開始した作品が早くも20代男性編1位にランクインしました。

ヒサリルの丘ー 世界から遠く離れたその場所で静かに暮らす、羊飼いの少年トゥラン。彼の正体は普通の羊飼いではなく、強大な魔力を秘めた魔法使いだった。 力を使えば、大切なものまで壊してしまうかもしれない… その恐れからトゥランは魔法を隠し、丘の外の世界を知らないまま過ごしていた。 しかしある日、トゥランの日常を大きく揺るがす出来事が起きる。 自分の力の意味とは何か、丘の外にはどんな世界が広がっているのか……トゥランはついに丘を越え、初めての世界へと歩き出す。

コメントでは「おすすめされて読み始めたけどハマりそう」「最初の作画にびっくりしたわ。アニメみたいじゃん」「1話目の掴みとしてガッツリ掴まれましたわ。面白そう」と、1話から引き込まれる展開と、美麗なイラストにハマったという声が続々と寄せられています。

『羊飼いの魔法使い』は毎週木曜日更新、現在32話まで配信中です。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。