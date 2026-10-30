マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年9月28日～10月11日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|羊飼いの魔法使い
|kimggulbal(脚色)・YU(作画)・WatermelonPeach(原作)・PTJ Comics(制作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|2
|ワールドトリガー
|葦原大介
|集英社
|ファンタジー・SF
|3
|ぐらんぶる
|井上堅二 , 吉岡公威
|講談社
|スポーツ
|4
|悪党たちの後見人になりまして
|LICO(脚色)・JOGEN(作画)・Bom Han Bang-ul(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|5
|星剣のソードマスター
|juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|6
|怪力乱神～血に染まった本性～
|Kim Tae Hyung(作画)・Madbird(脚色)・HANJUNG WOLYA(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|7
|モブ悪役がアカデミーで生き残るには
|KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|8
|元傭兵の魔法教師はワガママ令嬢を躾ける
|Shin Heebin(脚色)・TEAM PINKSHARK(作画)・KORITA(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|9
|魔男のイチ
|西修 , 宇佐崎しろ
|集英社
|ファンタジー・SF
|10
|回帰した三流武士は、記憶力で天下取らせていただきます
|MOGIHYANG(作画)・Omin(脚色)・Jeokseolmok(原作)
|LINEマンガ
|バトル・アクション
1位は『羊飼いの魔法使い』、第2位は『ワールドトリガー』、第3位は『ぐらんぶる』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|幼馴染コンプレックス
|EUNHI
|LINEマンガ
|恋愛
|2
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|3
|傷モノの花嫁
|友麻碧 , 藤丸豆ノ介
|講談社
|恋愛
|4
|ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～
|尾羊英 , 中村颯希 , ゆき哉
|一迅社
|ファンタジー・SF
|5
|魔入りました！入間くん
|西修
|秋田書店
|ファンタジー・SF
|6
|氷の城壁
|阿賀沢紅茶
|集英社
|その他
|7
|黒執事
|枢やな
|スクウェア・エニックス
|その他
|8
|ホタルの嫁入り
|橘オレコ
|小学館
|恋愛
|9
|悪い男のススメ〜優しいカレの淫らな豹変〜
|Lee Yeon(原作)・Jagae(作画)
|LINEマンガ
|恋愛
|10
|ワールドトリガー
|葦原大介
|集英社
|ファンタジー・SF
1位は『幼馴染コンプレックス』、第2位は『枯れた花に涙を』、第3位は『傷モノの花嫁』がランクイン。
Pick Up!
今回のピックアップ作品は、『羊飼いの魔法使い』(kimggulbal(脚色)・YU(作画)・WatermelonPeach(原作)・PTJ Comics(制作)/LINEマンガ)。10月1日よりLINEマンガで連載を開始した作品が早くも20代男性編1位にランクインしました。
ヒサリルの丘ー 世界から遠く離れたその場所で静かに暮らす、羊飼いの少年トゥラン。彼の正体は普通の羊飼いではなく、強大な魔力を秘めた魔法使いだった。 力を使えば、大切なものまで壊してしまうかもしれない… その恐れからトゥランは魔法を隠し、丘の外の世界を知らないまま過ごしていた。 しかしある日、トゥランの日常を大きく揺るがす出来事が起きる。 自分の力の意味とは何か、丘の外にはどんな世界が広がっているのか……トゥランはついに丘を越え、初めての世界へと歩き出す。
コメントでは「おすすめされて読み始めたけどハマりそう」「最初の作画にびっくりしたわ。アニメみたいじゃん」「1話目の掴みとしてガッツリ掴まれましたわ。面白そう」と、1話から引き込まれる展開と、美麗なイラストにハマったという声が続々と寄せられています。
『羊飼いの魔法使い』は毎週木曜日更新、現在32話まで配信中です。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。