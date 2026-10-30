マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年10月12日～10月25日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|アオアシ
|小林有吾
|小学館
|スポーツ
|2
|転生したらバーバリアンになった
|MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|3
|羊飼いの魔法使い
|kimggulbal(脚色)・YU(作画)・WatermelonPeach(原作)・PTJ Comics(制作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|4
|シャングリラ・フロンティア
|硬梨菜 , 不二涼介
|講談社
|ファンタジー・SF
|5
|悪党たちの後見人になりまして
|LICO(脚色)・JOGEN(作画)・Bom Han Bang-ul(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|6
|星剣のソードマスター
|juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|7
|囚人リク
|瀬口忍
|秋田書店
|バトル・アクション
|8
|モブ悪役がアカデミーで生き残るには
|KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|9
|怪力乱神～血に染まった本性～
|Kim Tae Hyung(作画)・Madbird(脚色)・HANJUNG WOLYA(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|10
|神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～
|江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9
|Studio No.9
|ファンタジー・SF
1位は『アオアシ』、第2位は『転生したらバーバリアンになった』、第3位は『羊飼いの魔法使い』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|暁のヨナ
|草凪みずほ
|白泉社
|ファンタジー・SF
|2
|ホタルの嫁入り
|橘オレコ
|小学館
|恋愛
|3
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|4
|幼馴染コンプレックス
|EUNHI
|LINEマンガ
|恋愛
|5
|氷の城壁
|阿賀沢紅茶
|集英社
|その他
|6
|いっそあなたがトドメを刺して
|瀬戸めぐむ
|講談社
|恋愛
|7
|Greedy～渇愛～
|youngha(原作)・Rangrari(作画)
|LINEマンガ
|恋愛
|8
|波うららかに、めおと日和
|西香はち
|講談社
|恋愛
|9
|ハズカシゲーム
|Bongsoo(原作)・dai(作画)
|LINEマンガ
|ヒューマンドラマ
|10
|Re:blue
|加瀬まつり
|集英社
|恋愛
1位は『暁のヨナ』、第2位は『ホタルの嫁入り』、第3位は『枯れた花に涙を』がランクイン。
Pick Up!
今回のピックアップは、20代女性編2位にランクインしている『ホタルの嫁入り』(橘オレコ/小学館)。『マンガワン』にて連載されていた作品で、2026年10月よりアニメが放送中、さらに2027年には実写版も決定しています。
明治時代を舞台に繰り広げられる、余命わずかの令嬢と異常な愛を持つ殺し屋の恋愛サスペンス。名家に生まれ美貌にも恵まれるも、余命わずかと言われている令嬢・紗都子の夢は、利益になる結婚をし、家族に恩返しをすることだけ。しかし突然、謎の殺し屋に命を狙われてしまう。
その場を生き延びるため…紗都子は殺し屋に「私と結婚してくださいーー私と結婚すれば全てが手に入ります」と提案をするが……。
アニメも好評放送中の同作品、アニメでは、主人公の令嬢・紗都子の声をLynn、殺し屋・進平の声を内山昂輝が担当しています。原作を読んで先取りして、アニメでどのように描写されるか比べるのも楽しそうです。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。