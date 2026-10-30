マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年10月12日～10月25日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 アオアシ 小林有吾 小学館 スポーツ 2 転生したらバーバリアンになった MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 3 羊飼いの魔法使い kimggulbal(脚色)・YU(作画)・WatermelonPeach(原作)・PTJ Comics(制作) LINEマンガ ファンタジー・SF 4 シャングリラ・フロンティア 硬梨菜 , 不二涼介 講談社 ファンタジー・SF 5 悪党たちの後見人になりまして LICO(脚色)・JOGEN(作画)・Bom Han Bang-ul(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 6 星剣のソードマスター juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 7 囚人リク 瀬口忍 秋田書店 バトル・アクション 8 モブ悪役がアカデミーで生き残るには KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 9 怪力乱神～血に染まった本性～ Kim Tae Hyung(作画)・Madbird(脚色)・HANJUNG WOLYA(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 10 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF

1位は『アオアシ』、第2位は『転生したらバーバリアンになった』、第3位は『羊飼いの魔法使い』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 暁のヨナ 草凪みずほ 白泉社 ファンタジー・SF 2 ホタルの嫁入り 橘オレコ 小学館 恋愛 3 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 4 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 5 氷の城壁 阿賀沢紅茶 集英社 その他 6 いっそあなたがトドメを刺して 瀬戸めぐむ 講談社 恋愛 7 Greedy～渇愛～ youngha(原作)・Rangrari(作画) LINEマンガ 恋愛 8 波うららかに、めおと日和 西香はち 講談社 恋愛 9 ハズカシゲーム Bongsoo(原作)・dai(作画) LINEマンガ ヒューマンドラマ 10 Re:blue 加瀬まつり 集英社 恋愛

1位は『暁のヨナ』、第2位は『ホタルの嫁入り』、第3位は『枯れた花に涙を』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、20代女性編2位にランクインしている『ホタルの嫁入り』(橘オレコ/小学館)。『マンガワン』にて連載されていた作品で、2026年10月よりアニメが放送中、さらに2027年には実写版も決定しています。

明治時代を舞台に繰り広げられる、余命わずかの令嬢と異常な愛を持つ殺し屋の恋愛サスペンス。名家に生まれ美貌にも恵まれるも、余命わずかと言われている令嬢・紗都子の夢は、利益になる結婚をし、家族に恩返しをすることだけ。しかし突然、謎の殺し屋に命を狙われてしまう。

その場を生き延びるため…紗都子は殺し屋に「私と結婚してくださいーー私と結婚すれば全てが手に入ります」と提案をするが……。

アニメも好評放送中の同作品、アニメでは、主人公の令嬢・紗都子の声をLynn、殺し屋・進平の声を内山昂輝が担当しています。原作を読んで先取りして、アニメでどのように描写されるか比べるのも楽しそうです。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。