セブン‐イレブン・ジャパンは12月1日～7日、全国のセブン‐イレブンで、対象のおにぎり・寿司・弁当を1個購入するごとに、次回使える30円引きレシートクーポンを1枚発券する。

クーポンを使った買い物でも、発券期間中は再発券

クーポンの利用期間は12月1日～14日。次回の買い物で対象商品1個の税別標準価格から30円引きになる。12月7日までの発券期間中は、クーポンを使って対象商品を購入した場合も、新たな30円引きクーポンがもらえる。

複数個入りのおにぎりや寿司は、1パックを1個として数える。米や雑穀入りのサラダも対象に含まれる。冷凍のおにぎり・寿司・弁当、麺類、グラタン、ドリアは対象外となる。

対象商品には炭火焼銀しゃけやいなり寿司も

「手巻おにぎり 炭火焼銀しゃけ」(213.84円)は、炭火で焼いた銀しゃけを具材にした手巻おにぎり。食べるときに海苔を巻くタイプだ。

手巻おにぎり 炭火焼銀しゃけ(213.84円)

「銀しゃりむすび 塩むすび」(145.80円)は、ふっくら炊いたごはんに塩を振り、米の甘みを引き立てた一品。

銀しゃりむすび 塩むすび(145.80円)

「いなり 3個入り」(354.24円)は、さっぱりとした酢飯を甘辛く煮た油揚げで包んだいなり寿司の詰め合わせ。

いなり 3個入り(354.24円)

店舗によって価格や取り扱い、商品名、規格が異なる場合がある。