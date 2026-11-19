マイナビは2026年11月16日、「マイナビ 2028年卒 大学生キャリア意向調査10月＜インターンシップ・キャリア形成活動＞」の結果を発表した。同調査は2026年10月20日～10月31日、2028年3月卒業予定の全国の大学生・大学院生1,158人を対象に、インターネットで実施したもの。

マイナビ 2028年卒 大学生キャリア意向調査10月＜インターンシップ・キャリア形成活動＞

10月のキャリア形成活動への参加率は54.6%

2028年卒業予定の学生が、10月にインターンシップ等のキャリア形成活動に参加した割合は54.6%で、前月から17.0ポイント減少した。

活動内容別では、「インターンシップ(実務体験を含む5日間以上のプログラム)」が10.3%(前月比12.0ポイント減)、「仕事体験(就業体験ができる短期間プログラム)」が21.6%(同19.4ポイント減)、「オープン・カンパニー&キャリア教育等(主に企業・仕事理解のためのプログラム)」が36.6%(同10.0ポイント減)となった。

10月は夏季休暇明けで授業が再開し、9月よりも学生がキャリア形成活動に充てられる時間が限られたことも、参加率低下の背景にあると考えられる。

10月のキャリア形成活動への参加状況

キャリア形成活動の種類別参加状況

有償インターンシップへの参加・参加予定は22.7%

これまでに、交通費や昼食代以外の報酬(給与)が支払われる有償インターンシップに「参加した」学生は19.9%、「参加予定」の学生は2.9%だった。両者を合わせると22.7%となり、約5人に1人が有償インターンシップに参加、または参加を予定していることがわかった。

有償・無償両方のインターンシップに参加した学生に、それぞれの特徴を聞いたところ、有償インターンシップでは「働くことのリアルさ」(34.2%)が最多となった。次いで「企業の雰囲気理解ができたか」(33.7%)、「社員との交流のしやすさ」(33.0%)と続き、いずれも無償インターンシップに比べて10ポイント以上高かった。

一方、無償インターンシップでは「参加機会の多さ」(26.2%)が最多で、「複数企業の比較しやすさ」(18.9%)が続いた。

有償インターンシップは、実際に働くことを通じて企業や社員について具体的に知ることができる点が特徴として捉えられている。一方、無償インターンシップは、参加機会の多さや複数企業を比較しやすい点が特徴となっており、さまざまな企業での経験を通じて、企業や業界、職種への理解を広げる機会になっていると考えられる。複数の企業で得た経験を比較することは、それぞれの企業や仕事の違いを知り、自分に合う環境や仕事について考える材料にもなるという。

また、有償インターンシップに参加した後の企業や業界への志望度については、78.4%が「高まった」と回答した。内訳は「大きく高まった」が36.3%、「やや高まった」が42.1%だった。実際の仕事や社員、企業の雰囲気に触れることは、その企業や業界についてより具体的に理解し、自身の志望を考える機会にもなっているようだ。

有償インターンシップの参加状況

有償インターンシップ参加後の志望度の変化

キャリア形成活動の情報収集でSNSを活用した学生は53.4%

インターンシップ等のキャリア形成活動に関する情報収集で、SNSを活用した学生は53.4%だった。内訳は「積極的に活用した」が19.9%、「一定の範囲で活用した」が33.5%となっている。

利用したSNSは「X」(60.4%)が最も多く、次いで「Instagram」(49.9%)、「YouTube」(31.6%)だった。

SNSで収集した情報の内容を見ると、「興味のある企業の特徴や社員の雰囲気について」(54.3%)が最多となった。次いで「興味のある企業の選考内容について」(39.1%)、「就活の体験談」(38.7%)、「エントリーシートの書き方」(33.1%)と続いた。

SNSを活用した情報収集の状況

情報収集に利用したSNS