マイナビは2026年11月13日、「2026年10月度アルバイト・パート平均時給レポート」を発表した。同レポートは、アルバイト・パート求人情報サイト『マイナビバイト』に掲載された求人広告データを集計したもの。

10月の全国平均時給は1,321円、前月比9円増

2026年10月の全国平均時給は1,321円となり、前月から9円増加、前年同月から7円減少した。

2026年の年間平均は10月時点で1,303円となり、前年平均の1,298円を上回る水準で推移している。

職種別では、「医療・介護・保育」が1,527円(前月:1,463円、前年同月:1,506円)で最も高く、次いで「教育」が1,486円(前月:1,448円、前年同月:1,647円)、「エステ・理美容」が1,461円(前月:1,705円、前年同月:1,160円)となった。一方、最も低い「アパレル・ファッション関連」は1,235円で、最高額の「医療・介護・保育」とは292円の差があった。

2026年10月の全国平均時給

職種別 平均時給

平均時給が最も高いエリアは「関東」で1,381円

エリア別では、「関東」が1,381円(前月:1,375円、前年同月:1,385円)で最も高かった。次いで「関西」が1,313円(前月:1,294円、前年同月:1,322円)、「東海」が1,297円(前月:1,287円、前年同月:1,290円)となった。

一方、最も低いエリアは「北海道・東北」で、平均時給は1,231円。最も高い「関東」との差は150円となった。

エリア別 平均時給

三大都市圏の平均時給は1,354円、前月比10円増

三大都市圏の平均時給は1,354円となり、前月から10円増加、前年同月から2円減少した。2026年の年間平均は10月時点で1,337円となり、前年平均の1,333円を上回る水準で推移している。

職種別では、「医療・介護・保育」が1,553円(前月:1,499円、前年同月:1,537円)で最も高かった。

※三大都市圏は、日本の三大都市(東京・名古屋・大阪)が位置する首都圏・東海・関西の総称。

三大都市圏 平均時給の推移