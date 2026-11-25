マイナビは、20〜50代の正社員を対象にした「『名もなき仕事』に関する実態調査」の結果をこのほど発表した。職場に「名もなき仕事」があると答えた人は62.9%で、行った際に周囲から感謝されていると感じる人は32.4%だった。

正社員の半数以上が「名もなき仕事」を誰もやらないと業務が滞ると回答

調査は11月23日の「勤労感謝の日」を前に、従業員3名以上の企業に勤める全国の20〜50代の正社員を対象に、2026年11月2日〜5日にインターネットで実施した。有効回答数は21,193件。「名もなき仕事」は、担当が明確に決まっておらず、誰かが気づいたときや必要を感じたときに行われている仕事を指す。

誰も担わなかった場合の影響を聞くと、「業務が滞りやすくなると思う」は56.9%で、年代別では40代(58.6%)が最も多かった。「職場の雰囲気が悪くなると思う」は50.4%で、20代(52.7%)が最も多い。

「名もなき仕事」を行う正社員は6割、備品補充からクレーム対応まで

自身が「名もなき仕事」を行っている人は60.0%で、年代別では20代が62.5%と最も高く、30代(61.9%)、40代(61.5%)も6割を超えた。具体的な内容(自由回答)では「備品の補充やゴミ捨て」「掃除」が多く、「飲み会の幹事」「代表電話の対応」「担当部署外でのクレーム対応」「突発的に発生したトラブル対応」「人間関係を円滑にするためのコミュニケーション」なども挙がった。

行う理由は「自分が気づくことが多いため」が最多、感謝の実感は3割程度

行う理由は「自分が気づくことが多いため」(37.8%)が最も多く、50代(40.7%)を筆頭に年代が上がるほど高い傾向がみられた。一方、「自分の評価につながると思うため」「周囲から感謝されるため」は、若い年代ほど高い。

行った際に周囲から感謝の言葉をかけられていると思う人は32.4%で、20代が42.7%と最も高かった。取り組む姿勢が自身の評価に反映されていると思う人は29.2%で、こちらも20代(42.1%)が最も高い。

感謝の言葉を伝えられる頻度が高い人ほど職場満足度も高い傾向

職場で感謝の言葉を「伝える」人は76.9%、「伝えられる」人は68.2%で、8.7ポイントの差があった。年代別では、「伝える」割合が20代(72.7%)から50代(79.4%)にかけて高くなる一方、「伝えられる」割合は20代(69.1%)から50代(67.6%)にかけてわずかに低くなった。

感謝の言葉を伝えられる頻度別にみると、「ほぼ毎日ある」人は職場に満足している割合が65.5%で、「まったくない」人(18.7%)を46.8ポイント上回った。今後も現在の会社で働き続けたい割合も、「ほぼ毎日ある」人が69.7%と、「まったくない」人(23.7%)より46.0ポイント高かった。