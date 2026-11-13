有罪率約99.9％とされる日本の刑事裁判で、無罪を勝ち取った青年。その逆転劇の裏には、息子を信じ続けた母親の強い信念があった――。きょう13日に放送される日本テレビのバラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(毎週金曜19:00～ ※関東地区ほか)の2時間スペシャルでは、2012年に大阪で起きたコンビニ強盗事件の驚くべき真相に迫る。

二宮和也

防犯カメラに残された映像と指紋が逮捕の決め手に

事件が起きたのは2012年、大阪のコンビニ。深夜、マスクで顔を隠した男が店に押し入り、レジの金を奪おうと店員ともみ合った末、1万円を奪って逃走した。

防犯カメラには、犯人が自動ドアに手を触れた瞬間が記録されていた。警察が捜査を進めた結果、ドアから指紋が検出された当時21歳の青年が逮捕される。

しかし、青年は容疑を真っ向から否定し、一貫して無実を訴え続けた。日本の刑事裁判における有罪率は約99.9％とされ、無罪を勝ち取るのは絶望的とも思われたが、裁判ではまさかの大逆転が起こる。

青年はいかにして無罪を勝ち取ったのか。その背景には、息子の無実を信じ続けた母親の強い信念があった。番組では、事件の当事者である青年を取材し、驚きの真相を明らかにする。

塩崎太智が殺人事件の被害者役に

さらに、『金田一少年の事件簿』などを手掛けてきた天樹征丸氏が、番組のために書き下ろしたショートミステリー「二宮への挑戦状」の第4弾も登場する。今回の舞台はテレビ局。人気アイドルが殺害される事件が発生し、M!LKの塩崎太智が被害者役を演じる。

真相を解き明かす手がかりは、防犯カメラに残された映像だけ。巧妙なトリックに隠された真犯人の正体とは。

また、韓国で大きな反響を呼び、後に映画化された実際の事件も紹介。ボイスフィッシング詐欺によって全財産を失った40代のシングルマザーが、たった1人で国際詐欺グループを壊滅に追い込んだという。

一文無しとなった女性は、一体どのような方法で組織を崩壊させたのか。番組では事件の当事者を直撃取材し、驚きの復しゅう劇をひも解く。

スタジオでは、MENSA会員の影山優佳が鋭い考察を次々に披露。さらに、制限時間が迫る中、番組主宰のノブ(千鳥)から「運命は10歳の女の子に託されました」と指名された永尾柚乃は、事件の真相を導き出せるのか。

番組にはこのほか、クラブ会員代表の二宮和也、ゲストの横澤夏子が出演。VTRには原田龍二、堀越麗禾も登場する。