「まさか連ドラではなく2時間スペシャルという形になるとは思っていなかったので、とても意外でした」――櫻井翔が主演を務める『占拠』シリーズの第4弾『XXXX占拠』が、2027年1月に日本テレビ系で新春2時間スペシャルドラマとして放送されることが決定。『放送局占拠』から1年半、休暇先で新たな占拠事件に巻き込まれる刑事・武蔵三郎(櫻井)の“最悪な1日”が描かれる。

『大病院占拠』『新空港占拠』『放送局占拠』に続く第4弾

2023年の『大病院占拠』、24年の『新空港占拠』、25年の『放送局占拠』と続いてきた同シリーズ。鬼、干支の動物、妖怪の面をかぶった謎の武装集団がそれぞれ病院、空港、放送局を占拠し、人質の命と引き換えに要求を突きつけてきた。

それに立ち向かってきたのが、正義感あふれる刑事・武蔵三郎。犯人から次々に突きつけられる要求、迫り来るタイムリミット、そして武装集団の正体や犯行動機をめぐるどんでん返しが人気を集めてきた。

第4弾となる今作の舞台は、『放送局占拠』事件から1年半後の2027年冬。武蔵が休暇を過ごすはずだった場所で、顔を面で隠した謎の武装集団が人質を取って占拠事件を起こす。

再び事件に巻き込まれた武蔵は、警視庁刑事部BCCTの捜査員として仲間たちとともに捜査に当たる。新たな敵の正体と目的は何なのか。武蔵の“最悪な1日”が、またしても始まる。

正式タイトルは『XXXX占拠』の「XXXX」部分に今回の占拠場所が入る形で、後日発表予定。これまでは「X」3つで3文字が入っていたが、今回は4文字が入る模様だ。番組公式Xでは、占拠場所を予想するキャンペーンもスタートした。

櫻井翔、シリーズ初の2時間SPに「とても意外でした」

櫻井は今回の続編決定について、「前作が終わる際も『もし次があるならどうなるんだろう』と話していましたが、まさか連ドラではなく2時間スペシャルという形になるとは思っていなかったので、とても意外でした」とコメント。

シリーズ初となる2時間スペシャルについて、「全10回の連ドラとは全く違う2時間という枠でどう描いていくのか、チームとしても新しいチャレンジになります」と語り、「今回は山場がたくさんあり、スピード感もさらに加速したぎゅっと詰まった2時間になっていますので、その圧倒的な疾走感を楽しんでもらいたいです」と期待をあおった。

また、今作はこれまでと比べて「普段のプライベートな武蔵の姿が少し多く見られる」のも見どころだという。

武装集団の正体を予想する楽しみについては、「面をかぶった武装集団の正体が誰なのかをその瞬間に知る面白さは、スポーツ観戦と似ていて、結果を知った後とリアルタイムで知るのとではワクワク感が全く違います」と説明。「『あの人だったんだ!』という驚きやSNS上の熱量も含めて、ぜひオンエアのリアルタイムで体感していただきたいです」と呼びかけた。

「今日も汚されるんだ…」櫻井翔が明かす過酷な撮影

シリーズを通して激しいアクションに挑んできた櫻井。今回の撮影についても、思わぬエピソードを明かしている。

「今回はそんなことないかなと思っていたら、楽屋に着いた時点でソファが全部ビニールで覆われていて『ああ、今日も汚されるんだ……』と思い出しました(笑)」と振り返り、今作でも爆破やアクションなど派手なシーンが多数登場することを予告した。

また、シリーズの反響については、今も友人の子どもから「武蔵!」と呼ばれることがうれしいといい、「子どもたちの思い出に刻まれるような作品になっていたらいいなと感じます」と語った。

今作には、『ボイス 110緊急指令室』や『占拠』シリーズなどを手掛けてきた制作チームが再び集結。脚本を福田哲平氏、演出を大谷太郎氏が担当する。

尾上貴洋プロデューサーは、今作の中盤に「大きな仕掛け」を予定していることを示唆。大谷氏も「今回、私たちが目指すのは、もちろん『前作を超える』ことです」と意気込みを語り、新たな敵や占拠場所への期待を高めた。

櫻井はシリーズの魅力について「原作のないオリジナル脚本で、生でハラハラ・ドキドキしながら楽しんでもらうエンターテインメントが“濃縮”されています」と語っている。

なお、シリーズ第1弾『大病院占拠』の完全ノベライズ版が、12月28日に発売されることも決定した。

【編集部MEMO】

三郎の妻・裕子を演じる比嘉愛未は、前作『放送局占拠』の会見で「3年連続人質になるという役どころです」と紹介していたが、今回も人質役になるのか注目される。

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