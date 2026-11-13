10月より続々とスタートし、すでに様々な反響が寄せられている秋アニメ。人気シリーズの続編や注目の新作がしのぎを削るなか、思わず「懐かしい!」と言ってしまうような名作のリメイクや再アニメ化、原作を持っている作品も目立っています。

そこで今回は、10月より放送されている「秋アニメ」の中から、令和の時代に復活した「懐かしい作品」たちをまとめてみました。

『ドラゴンボール超 ビルス』

リメイク元は、故・鳥山明が原作・ストーリー・キャラクターデザインを手掛け、2015年から2018年まで全131話が放送されたTVアニメ『ドラゴンボール』の続編シリーズ『ドラゴンボール超』。魔人ブウとの戦いが終わった後の地球を描いた作品で、同名の漫画版(原作:鳥山明、漫画:とよたろう)も2016年よりVジャンプで連載されています。

今作『ドラゴンボール超 ビルス』では、破壊神ビルスと悟空たちの宇宙を揺るがす超絶バトルを描いた「破壊神ビルス編」を下敷きに、大幅な新規カットの追加・書き直しと物語の再構築を実施。最新の映像表現によってバトルシーンの臨場感をアップさせ、より細かい原作再現を施した"エンハンスド版"として2026年10月11日より放送しています。

主要キャラクターを演じるのは、野沢雅子(孫悟空/孫悟天役)、山寺宏一(破壊神ビルス役)、森田成一(ウイス役)、中川翔子(予言魚役)、堀川りょう(ベジータ役)、渡辺菜生子(チチ役)ら。ブルマ役の鶴ひろみやミスター・サタン役の石塚運昇など、故人であるオリジナルキャストの音声を活用していることも話題となりました。

『魔法騎士レイアース』

CLAMPの同名漫画を原作に、1994年から1995年まで全49話で放送されたTVアニメ『魔法騎士レイアース』の再アニメ化作品。世界を祈りの力で守ってきたエメロード姫によって異世界・セフィーロへ招喚された3人の少女が、伝説の「魔法騎士(マジックナイト)」となるため旅や戦いを繰り広げるファンタジーです。

旧アニメから30周年となる2024年に新アニメプロジェクトが発表され、2026年10月7日より連続2クールで放送中。椎名へきる、吉田古奈美、笠原弘子らオリジナルキャストは続投せず、新たに獅堂光役を佐倉綾音、龍咲海役を大久保瑠美、鳳凰寺風役を高橋李依、エメロード役を早見沙織、ザガート役を小野友樹、モコナ役を菊地美香が演じています。

アニメーション制作は『呪術廻戦』の朴性厚監督が代表を務めるE&H productionが担当。オリジナル版を制作したトムス・エンタテインメントはプロデュースとして参加しています。

『ケロロ軍曹☆』

1999年より『月刊少年エース』で連載されている吉崎観音の同名漫画を原作に、2004年から2011年まで放送されたTVアニメのリメイク版。地球を侵略するためやってきた宇宙人「ケロロ軍曹」と、彼を捕獲した地球人の交流を描いた日常系ドタバタコメディです。

TVアニメ20周年を記念したプロジェクトの一環である今作は、令和版としてストーリーや設定、世界観を一新し、完全新作アニメとして2026年10月3日より放送中。キャストも全面刷新されており、ケロロ軍曹役に小市眞琴、タママ二等兵役に長江里加、ギロロ伍長役に増田俊樹、クルル曹長役に越後屋コースケ、ドロロ兵長役に猪股慧士を迎えています。

アニメーション制作はサンライズに代わり、アニメーション制作レーベル「BN Pictures」が担当。旧作で監督を務めていた近藤信宏が総監督となるなど、スタッフの一部は続投しています。

『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』

『週刊少年ジャンプ』および『ウルトラジャンプ』にて、2004年から2011年まで連載されていた、荒木飛呂彦による漫画『ジョジョの奇妙な冒険』第7部のアニメ化作品。1890年のアメリカを舞台に、優勝賞金5,000万ドルをかけた人類史上初の乗馬による訪米横断レースと、その裏に隠された陰謀や戦いを描いた冒険活劇です。

シリーズディレクターの加藤敏幸(『ストーンオーシャン』、『岸辺露伴は動かない』監督)、監督の木村泰大・髙橋秀弥(『黄金の風』監督)、キャラクターデザイン・総作画監督の津曲大介(『ストーンオーシャン』『黄金の風』作画監督)など、今までのアニメシリーズに携わったスタッフが再集結しており、2026年3月19日よりNetflixにて「世界独占先行配信」をスタート、同年9月25日から「2nd & 3rd STAGE」を展開中。

ジョニィ・ジョースター役の坂田将吾ほか、阿座上洋平(ジャイロ・ツェペリ役)、石川界人(ディエゴ・ブランドー役)、高橋李依(ルーシー・スティール役)、三宅健太(スティーブン・スティール役)らが出演しています。

『PSYREN -サイレン-』

荒廃した未来の地球と現代を行き来する命懸けの「サイレンゲーム」に巻きこまれた高校生たちの姿を描いた超能力バトルサスペンス。原作は、2008年から2010年まで『週刊少年ジャンプ』にて連載された岩代俊明による同名漫画で、AnimeJapanの投票企画「アニメ化してほしいマンガランキング」に3度もノミネートするなど、完結から約15年たった今も根強い人気を誇るアニメ化作品です。

アニメーション制作は『マクロス』や『アクエリオン』、『戦姫絶唱シンフォギア』シリーズを手がけるサテライトが担当し、2026年10月5日に放送をスタート。主人公・夜科アゲハ役を安田陸矢、メインヒロイン・雨宮桜子役を風間万裕子が務めているほか、武内駿輔(朝河飛龍役)、斉藤壮馬(望月朧役)、野津山幸宏(霧崎兜役)、甲斐田裕子(八雲祭役)、檜山修之(ドルキ役)らが出演しています。

『彼方から』

言葉も常識も通じない世界へと迷い込んだ女子高生と彼女を救った孤独な渡り戦士が繰り広げる、壮大な冒険や絆と愛のドラマを描いた異世界ファンタジー作品。原作は、1991年から2002年まで少女雑誌『LaLa』で連載されたひかわきょうこによる同名漫画で、連載から35周年を記念し待望のアニメ化が実現しました。

アニメーション制作は『うる星やつら』や『Fate/stay night』、『この素晴らしい世界に祝福を!』などを手がけるスタジオディーンが担当し、2026年10月4日に放送をスタート。主人公・立木典子役を黒沢ともよ、イザーク・キア・タージ役を熊谷健太郎が演じるほか、梅原裕一郎(ラチェフ役)、竹内栄治(ケイモス・リー・ゴーダ役)、斉藤貴美子(ガーヤ役)、宮澤正(ゴーリヤ役)、中野泰佑(アゴル役)、伊藤美来(ジーナハース役)が出演しています。

『幻想水滸伝』

軍事大国・ハイランド王国とジョウストン都市同盟の対立を背景に、世界を二分する力を手に入れた少年たちの過酷な運命を描いたファンタジー作品。コナミ(現・コナミデジタルエンタテインメント)が1998年に発売したRPG『幻想水滸伝II』を原作に、シリーズ最高傑作といわれる重厚なストーリーを、2026年10月3日より連続2クールで描いていきます。

制作・プロデュースは、コナミデジタルエンタテインメントが2024年に設立し、今作が初のアニメシリーズとなるKONAMI animation。主人公・リリュウ役を熊谷俊輝、ジョウイ役を土屋神葉が務めるほか、⽇原あゆみ(ナナミ役)、小西克幸(ビクトール役)、中村悠一(フリック役)、八代拓(ルカ・ブライト役)、安済知佳(ジル・ブライト役)らが出演しています。

『アイカツ! アンコール放送』

バンダイが発売するデータカードダスを原点に、トップアイドルを夢見る少女たちの"スポ根サクセスストーリー"を描いてきたメディアミックス作品『アイカツ!』。その初代TVアニメで、2012年から2016年まで放送されたTVアニメシリーズの原点『アイカツ!』1stシーズンを、新規オープニング・エンディング楽曲・映像と共に再放送する「アンコール放送」が2026年10月9日にスタートしました。

新オープニングテーマは『AIKATSU!× AIKATSU!』(歌:わか・ふうり・ゆな)、新エンディングテーマは『アイカツ!INVITATION』(歌:わか・ふうり・ゆな・れみ・えり・りすこ)で、10月8日よりデータカードダス最新シリーズ『アイカツ!アンコール』も稼働中。

主要キャラクターは、諸星すみれ(星宮いちご役)、田所あずさ(霧矢あおい役)、大橋彩香(紫吹蘭役)、寿美菜子(神崎美月役)、松谷彼哉(光石織姫役)、保村真(ジョニー別府役)、能登麻美子(星宮りんご役)、瀬戸麻沙美(星宮らいち役)らが演じています。

まとめ:2026年秋アニメ「懐かしい」作品に注目!

『ドラゴンボール超 ビルス』や『魔法騎士レイアース』、『ケロロ軍曹☆』など、ストーリーを再構築したり、スタッフやキャストを一新して令和に蘇った名作アニメたち。その一方で、『PSYREN -サイレン-』や『幻想水滸伝』といった根強い原作ファンを持つ作品の初アニメ化も多く、どんな評価を得るのか今から注目です。

みなさんはどの作品が一番気になりましたか? ぜひ、次に観る1本に選ぶ際の参考にしてみてください。