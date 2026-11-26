サンシャインシティは、東京・池袋のサンシャイン60展望台 てんぼうパークで、映画『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』とのコラボイベント「てんぼうパーク×『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』 天空彩宴」を12月10日から2027年1月31日まで開催する。

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本イベントでは、作中キャラクターたちと展望台からの景色を一緒に楽しめる窓面装飾を展開するほか、館内各所にキャラクターパネルやぬい撮りスポットを設置。また、主人公・猫猫(CV:悠木碧)と壬氏(CV:大塚剛央)によるイベント限定のオリジナル館内アナウンスも放送される。昼バージョンと夜バージョンの2種類が用意され、約15分間隔で楽しめる。

さらに館内を巡ってキーワードを集めるラリー企画も実施。参加料金は2,200円で、達成すると「ミニミニアクリルスタンドセット」がプレゼントされる。

イベント会場内の特設物販エリアでは、描き下ろしイラストや描き起こしミニキャライラストを使用したオリジナルグッズを販売。アクリルスタンドやスライダーポーチなどのほか、1回770円の「巨大ガラポン」も開催され、メタリックパネルやアンブレラマーカーなどの景品が用意される。

また、オリジナル巾着付きの日時指定入場チケットも販売。12月1日11時から販売開始となり、料金は大人2,700～3,200円、子ども2,500～2,800円となる。

てんぼうパークCAFEでは作品やキャラクターをイメージしたコラボメニューも登場。「馬閃の元気の源！角煮丼」（1,500円）、「水蛇のピリッと刺激的な酸辣湯麺」（1,400円）、「猫猫と壬氏の杏仁豆腐」（1,000円）、「沐清のさっぱり桃ウーロン」（800円）、「銀山のすっきりミントレモネード」（850円）などを提供する。コラボメニューを注文すると、オリジナルクリアコースター（全8種）がランダムで1枚プレゼントされる。

開催概要