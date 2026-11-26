累計発行部数1億3500万部を突破、実写ドラマ化やアニメ化でも一世を風靡した究極の食漫画『美味しんぼ』(原作：雁屋哲・作画：花咲アキラ)が、2027年1月にTVアニメ「新 美味しんぼ」として放送することが発表された。前作のアニメシリーズ放送終了から35年ぶりに、シンエイ動画の製作のもと完全続編として復活する。

90年代の空気感はそのままに新展開へ

本作では、東西新聞社が挑む「究極のメニュー」と、海原雄山率いる「至高のメニュー」による熾烈な食の対決を描いた前作の物語を引き継ぎ、熱気と活気に満ちた’90年代の空気感はそのままに、新たな展開が繰り広げられるという。

対決の行司役として現れた大研社の若き社長・団一郎と、彼が一目惚れした栗田ゆう子、そして山岡士郎とのじれったい恋模様も絡み合い、食とドラマがさらに深化。昭和・平成を通じて社会現象を巻き起こした名作が、令和の時代に新たな「究極」の物語として蘇る。

東西新聞文化部記者で、ふだんはグータラだが食に関する造詣が非常に深く、「究極のメニュー」担当に抜擢された山岡士郎役を阿座上洋平、同じく東西新聞文化部記者で、山岡とともに「究極のメニュー」を担当する栗田ゆう子役を咲々木瞳、山岡の実の父であり、厳格な会員制の超高級料亭「美食倶楽部」を主宰する希代の美食家・海原雄山役を大塚明夫がそれぞれ務める。

続編の幕開けを映し出す、スペシャル映像が解禁!

リメイクではなく、完全続編として制作されるTVアニメ『新 美味しんぼ』のスペシャル映像も解禁された。

今回公開されたのは、アニメ第1話の幕開けを飾る導入シーンに特別なアレンジを加えたイントロダクション映像。Skoop On Somebodyが歌うエンディング主題歌「証」に乗せて、東西新聞社の「究極のメニュー」企画の始まりから、山岡士郎の実の父にして稀代の美食家・海原雄山との因縁、そして「究極」と「至高」を懸けた数々の料理対決まで、物語の原点をドラマチックに描く。

新旧山岡士郎役・井上和彦&阿座上洋平メッセージ

また、新旧で山岡士郎を演じる井上和彦と阿座上洋平からも熱いメッセージが到着しあｔ。

前作で山岡を演じた井上は「究極のメニューを突き詰めるというところ1点がぶれなければいいかなと思いながら、僕は山岡を演じていました」と当時の役作りを回顧。

バトンを受け継いだ阿座上は「最初に『この続きをやる』と聞いた時には大きな意味があるとも思いました。僕が任された以上、しっかりやらなきゃという思いで取り組みました」と、完全続編ならではの決意を語っている。

イントロダクション

時は熱気と活気に満ちていた’90年代。

東西新聞の山岡と栗田が挑む「究極のメニュー」と、海原雄山率いる「至高のメニュー」の料理対決は激しさを増していた。 そんな中、大研社の若き新社長・団一郎が対決の行司役に就任し、なんと栗田に一目惚れ!宿敵・雄山との熾烈な食の闘いを軸に、素直になれない山岡と栗田のじれったい恋が動き出す!?

世代を超えて愛される国民的美食アニメ、35年の時を経てここに復活!

『新 美味しんぼ』

原作：雁屋哲・花咲アキラ『美味しんぼ』(小学館「週刊ビッグコミックスピリッツ」連載)

放送開始日時：テレビ東京にて2027年1月4日(月)から毎週月曜26時〜、BS朝日にて2027年1月9日(土)から毎週土曜25時〜

キャスト

山岡士郎：阿座上洋平

栗田ゆう子：咲々木 瞳

海原雄山：大塚明夫

団一郎：小野大輔

近城勇：たくみ靖明

二木まり子：藤田 茜

谷村秀夫：古澤 融

富井富雄：越後屋コースケ

大原大蔵：飛田展男

小泉鏡一：中 博史

荒川絹江：八百屋 杏

三谷典子：牛田裕子

京極万太郎：山内健嗣

唐山陶人：魚建

岡星精一：関 智一

原作

雁屋哲・花咲アキラ『美味しんぼ』(小学館「週刊ビッグコミックスピリッツ」連載)

スタッフ

監督：西田健一

シリーズ構成：永野たかひろ

キャラクターデザイン：川重 希

美術監督：土橋 誠

色彩設計：高橋めぐみ

撮影監督：佐藤宗明

編集：中葉由美子(岡安プロモーション)

音響監督：浦上靖之

音響制作：オーディオ・プランニングユー

音楽：松尾早人

音楽制作：IMAGINE

オープニング主題歌：「PROMISE ME」牧野由依

エンディング主題歌：「証」Skoop On Somebody

アニメーション制作：SynergySP × ベガエンタテイメント

製作：シンエイ動画

(C)雁屋哲・花咲アキラ／小学館／シンエイ動画「新 美味しんぼ」