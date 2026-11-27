帝国データバンクは11月19日、2026年の社長の出身大学に関する分析調査の結果を発表した。全国で最も多かったのは「日本大学」(1万6,487人)で、2位の「早稲田大学」(7,899人)の2倍以上となった。一方、年代別では30歳未満で「東京大学」、30代で「慶應義塾大学」が首位となった。

社長の出身大学を集計した結果、1位は「日本大学」(1万6,487人)、2位は「早稲田大学」(7,899人)、3位は「慶應義塾大学」(7,761人)となった。次いで「明治大学」(6,578人)、「中央大学」(5,761人)と続いた。

日本大学出身の社長は、割合としては約16人に1人にあたる。同社は、全国に多くの学部や付属校を持つことなどが背景にあると分析している。

国立大学では「東京大学」(2,851人)が最も多く、「京都大学」「北海道大学」「大阪大学」「神戸大学」が続いた。また、海外の大学出身者をまとめた「外国の大学」は5,260人で全国8位となった。

年代別では、30歳未満で「東京大学」、30代で「慶應義塾大学」がそれぞれ最多に。40代以上では「日本大学」が最多となった。

都道府県別の最多出身大学を調べると、東日本の23都道県のうち15都県で「日本大学」がトップとなった。

一方、西日本では11県で国立大学が最多に。私立大学では、大阪府・奈良県・和歌山県で「近畿大学」、福岡県・佐賀県・大分県で「福岡大学」がそれぞれ首位となった。

なお、上位100校の社長数に占める上位10校の割合は37.2%。出身大学は特定の有名大学に集中しているわけではなく、地方大学なども含めた幅広い大学から社長が輩出されている。

調査は、2026年10月時点の企業概要ファイル「COSMOS2」(約151万社収録)をもとに、出身大学が分析可能な約30万人を対象に実施した。