学情は11月4日、2028年卒学生を対象とした「就職人気企業ランキング」を発表した。全国の大学生・大学院生2万4,407人が回答し、伊藤忠商事が9年連続で総合1位となった。東宝や任天堂などエンタメ関連企業が上位に並ぶ一方、メーカーや小売企業の順位上昇も目立った。

伊藤忠商事が9年連続1位、味の素が2位

総合ランキングでは伊藤忠商事が9年連続で首位となり、2001年以降で最長の連続首位記録を更新した。男女別でもともに1位となっている。非資源分野の好調に加え、「朝型勤務」などの働き方改革や積極的な採用広報が支持されたと分析する。

2位は味の素、3位は東宝。続いてオリエンタルランドが4位、任天堂が5位となった。味の素は理系ランキングでも1位を維持している。

エンタメ企業の人気続く、アイリスオーヤマは8位に

上位には東宝（3位）、オリエンタルランド（4位）、任天堂（5位）、KADOKAWA（7位）といった、エンターテインメントやコンテンツに関わる企業が並んだ。旅行関連ではJTBグループが9位、ANA（全日本空輸）が10位に入った。

アイリスオーヤマは前回11位から8位に上昇。幅広い商材を展開するメーカーとしてトップ10入りした。また、ソニーグループが前回66位から44位、パナソニックグループが144位から50位、日立製作所が166位から87位へ上昇した。

小売でもイオングループが57位から26位、ファミリーマートが61位から29位、ニトリが84位から46位へ順位を上げた。

一方、Skyは10位から15位、富士ソフトは50位から72位、NTTドコモは55位から67位に順位を下げた。学情は、AIの進化に伴う採用環境の変化を見越し、学生の関心が対人ビジネスやメーカーへ移った可能性を指摘している。ただし、順位の変化だけで志望理由を断定することはできない。

金融・住宅関連も上昇、理系1位は味の素

金融関連では明治安田生命保険が150位から97位、日本生命保険が162位から103位に上昇。住宅関連では旭化成ホームズが179位から91位、三井ホームが282位から140位に順位を上げた。

総合2位の味の素は理系ランキングで1位を維持した。食品に加え、半導体向け電子材料なども手掛けており、学情は多様な理系人材が活躍できる事業領域が支持されたとしている。