リクルートは9月24日、「SUUMO住み続けたい街ランキング2026 北海道版」を発表した。調査は2026年2月26日～3月10日および3月19日～3月26日、北海道内在住の20歳以上の男女33,616名を対象にインターネットで行われた。

住み続けたい街(駅)1位は電車事業所前

「住み続けたい街(駅)ランキング」で1位となったのは電車事業所前。札幌市電の拠点であり、藻岩山の自然を感じられる閑静な住宅街が広がるエリアだ。レトロな路面電車が走る情緒ある街並みと、都心部への適度な距離感が住みやすさとして高く評価された。

2位の西線14条と7位の西15丁目、10位の西線16条は、いずれも札幌市電沿線の街。西線14条は中央区の静かな住宅街に位置し、市電を使えば「すすきの」や都心部へスムーズにアクセスできる。周辺には日常使いに便利な商業施設などがそろい、落ち着いた暮らしができる。

3位の北12条、8位の学園前、9位の西18丁目は、前回から特に大きく順位を上げた。北12条は札幌駅へ徒歩圏内でありながら、大学キャンパスに隣接し緑豊かで落ち着いた住環境が広がるエリアだ。

4位の桑園はJR函館本線と札沼線が利用でき、札幌駅までわずか1駅と通勤や通学の利便性が抜群。駅周辺には大型商業施設や医療施設が充実しており、ファミリー層から単身者まで暮らしやすい環境が整う。

住み続けたい街(駅)ランキング TOP20

子育てしやすい街(駅)1位は中央図書館前

「子育てしやすい街(駅)ランキング」は、1位の中央図書館前、2位の電車事業所前、3位の西線14条、4位の西線16条など、札幌市電沿線の駅が上位を占めた。「魅力的な図書館施設がある」、「子育て環境が充実している」、「教育環境が充実している」の項目で高い評価を得ている駅が多く、子育てに必要な施設や環境が充実していることがうかがえる。

5位の中島公園通は、「公園が充実している」の項目で上位陣の中でも際立って高い評価を獲得した。広大な公園には自由広場があるほか、公園内の札幌市中島体育センターでは子ども向けの習い事も多く開催されており、のびのびと体を動かして子育てができるエリアだ。

7位の西線6条は、「夜間救急などに対応できる医療施設がある」や「魅力的な子育てに関する自治体サービスが充実している」の項目で高い評価を得ている。「札幌医科大学附属病院」や「NTT東日本札幌病院」といった大型の総合病院が周辺にあるほか、一時預かりや子育てサロンを備えた「中央区保育・子育て支援センター(ちあふる・ちゅうおう)」へもアクセスしやすく、医療や行政の充実したサポート環境が子育て世帯の安心感を高めている。

子育てしやすい街(駅)ランキング TOP20

子育てしやすい街(自治体)は札幌市中央区が2位

「子育てしやすい街(自治体)ランキング」2位の札幌市中央区は、「夜間救急などに対応できる医療施設がある」や「公園が充実している」の項目で高い評価を得ている。「市立札幌病院」などの高度な医療機関が集積しており万が一の際も安心なほか、「大通公園」や「円山動物園」など、都心でありながら子どもがのびのびと遊べる大型スポットが身近にそろっている点が強みだ。

4位の札幌市清田区は、「公園が充実している」および「防犯対策がしっかりしており治安が良い」の項目で市内トップクラスの評価を獲得した。広大な梅林で知られる「平岡公園」をはじめとした緑豊かな遊び場が点在しており、閑静な住宅街が広がる治安の良さから、ファミリー層が安心して定住できるベッドタウンとして人気だ。

10位の江別市は、「魅力的な図書館施設がある」の項目で高いスコアを記録した。市内には「北海道立図書館」や「江別市情報図書館」などの大規模な施設があり、読書や調べ学習をするにはうってつけの環境。札幌市に隣接する利便性と、レンガの街としての文化的な風土が子育て世代を引きつけている。

11位の上川郡東神楽町は、「魅力的な子育てに関する自治体サービスが充実している」や「子育て環境が充実している」「教育環境が充実している」の各項目で軒並み高い評価を獲得している。旭川市の隣町として発展するなか、「ひがしかぐら森林公園」ではキャンプができるなど豊かな自然環境を享受でき、町を挙げた手厚い医療費助成や教育サポートが住民の満足度につながっている。

子育てしやすい街(自治体)ランキング TOP20

美味しい街(駅)は中島公園通が2位

「美味しい街(駅)ランキング」2位の中島公園通や3位の東本願寺前は、「雰囲気やセンスのいい、飲食店や個人商店がある」、「コストパフォーマンスがよい飲食店や個人商店がある」などの項目で高く評価されており、すすきのエリアから少し足を延ばした落ち着いた空間で、隠れ家的なレストランやバー、カフェなどを楽しめる。

5位の西11丁目は、大通公園西側に位置するオフィスと住宅が混在するエリアで、「魅力的な商店街がある」などの項目で高評価を獲得している。路地裏のフレンチやイタリアン、町中華など、ランチからディナーまで日常使いできる名店が充実しているのが特徴だ。

6位の西線6条は、「地域の食文化を楽しめる」のスコアが全体の中でも非常に高く評価されている。閑静な住宅街が広がるエリアであるが、北海道ならではのスープカレーやジンギスカン、ラーメン店をはじめ、地元住民から愛されるこだわりの個人店が点在する食環境が魅力だ。

17位の琴似は、「魅力的な商店街がある」のスコアが高く出ている。地下鉄とJRを結ぶ「琴似商店街」を中心に活気があり、市場直仕入れの海鮮居酒屋やスープカレー、塩ホルモンの有名店など、コスパ良く多彩なグルメを楽しめるのが強みだ。