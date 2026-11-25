いよいよ年末が近づき、そろそろ大掃除の準備を始めたい時期。寒さが厳しくなるこれからの季節に向けて、あったかグッズを新調したり、新年を気持ちよく迎えられるよう、住まいを整えておきたいところです。

そんなときに頼りになるのが、日用品からインテリアまで、デザイン性と機能性に優れたオリジナル商品を幅広く展開する「カインズ」。今回は、新宿の高島屋のハンズ8Fに9月末にリニューアルオープンしたカインズ ハンズ新宿店の店長 池田真奈己さんに、年末年始の暮らしに役立つおすすめアイテムを10個教えてもらいました。

カインズ ハンズ新宿店の店長 池田真奈己さんに聞く、年末年始の暮らしに役立つおすすめアイテム10選

部屋着の上からさっと羽織れる『着る毛布 フード付き』

『着る毛布 幅45cm 奥行110cm ベージュ フード付き 洗える』(2,980円)

寒い日のおうち時間に活躍してくれるのが、『着る毛布 フード付き』。ふんわりやわらかな肌触りで、毛布に包まれているような暖かさが魅力です。フードやサムホール付きなので、首元や手元まで暖かく過ごせます。サイズは幅約45cm、奥行約110cm。さらに、洗濯ネットに入れれば洗濯機で洗えるので、汚れてもお手入れしやすく、清潔に使い続けられます。

池田さん：着る毛布として使わない時期は、クッションとしても使えるので、冬以外も出しておけるところがおすすめです。袖口にはゴムが付いていて、洗い物などの水仕事をするときも、袖をまくって留められるので、家事もしやすいんですよ。ポケット付きで、携帯電話を入れたまま家の中を動き回ることもできます。家事をするときもくつろぐときも使えるので、一日中手放せなくなりますよ。

新しい枕で気持ちよく新年をスタート『Moffle 洗えるフィットまくら』

『Moffle 洗えるフィットまくら 40×60cm』(7,980円)

『Moffle 洗えるフィットまくら』は、弾力性に優れたやわらかな素材を使用し、頭を包み込むようなポケット形状と心地よいフィット感が特徴の枕です。中材のパイプを抜き差しすることで高さを調整でき、自分好みの寝心地に合わせられるのもうれしいポイント。さらに、枕本体を丸洗いできるので、清潔に使い続けられます。通気性がよく、季節を問わず快適な睡眠環境づくりに役立ちます。

池田さん：Moffleシリーズはいくつか種類があるのですが、この商品は中材のパイプを抜き差しして高さを調整できるのが特徴です。さらに、シリーズの中でも洗えるのが最大の魅力ですね。手洗いできるほか、洗濯ネットに入れて弱水流や手洗いコースで洗濯機洗いもできるんですよ。やわらかくて丈夫な素材を使っていて、私も同じシリーズの枕を6〜7年ほど使っていますが、全然へたっていなくて、まだまだ使えそうです。家で過ごす時間が増える年末に向けて枕を買い替えて、新しい枕で気持ちよく新年を迎えてみてはいかがでしょうか？

繰り返し使えてお手入れも簡単な『ホコリが良く取れる洗わないモップ』

『ホコリが良く取れる洗わないモップ』は、棚や家電製品、小物周りのホコリ取りに便利なハンディモップに、専用のクリーニングケースが付いたアイテム。掃除の後、モップをケースに出し入れすると、付着したホコリや汚れを取り除けるため、水洗いする手間もありません。繰り返し使えてお手入れも簡単なので、日々のお掃除でも活躍すること間違いなし！

池田さん：お手入れが簡単で、繰り返し使えることもあって人気の商品ですね。フローリング用や伸縮タイプなど、いくつかシリーズがあるのですが、その中でも手軽に使えるこのハンディタイプが一番人気です。使い捨てのモップだと、掃除した後に汚れたままどこに置こうか悩むこともあると思うのですが、これは専用ケースが付いているので、使い終わった後もきれいに保管できますよ。

コスパがよく、従業員にも愛用者が多い『マイクロファイバークロス』

『マイクロファイバークロス ホワイト 縦22cm 横22cm 20枚入り』(198円)

『マイクロファイバークロス』は、ティッシュのように1枚ずつ取り出せる使い捨てタイプのクロス。乾拭き・水拭きの両方に使えるので、棚やテーブル、キッチン周りなど、家中のお掃除に活躍します。

池田さん：カインズでずっと売れ続けている人気商品です。結構丈夫で、汚れたら洗って繰り返し使えるので、最初はキッチン周りに使って、だんだん汚れが気になる場所のお掃除に使い、最後に捨てるという使い方をされる方もいます。キッチン向けの抗菌仕様や大判サイズなど、シリーズも豊富。従業員もみんな家に1つは持っていると思います。オンラインショップでもレビュー評価が4.6と高く、コストパフォーマンスのよさも人気の理由ですね。

価格と使用感がちょうどよい『ピタッと貼り付く食品ラップ』

『ピタッと貼り付く食品ラップ 22cm×100m』は、食器や食品にしっかり密着する使い勝手のよい食品用ラップ。伸びがよく、器にぴったり貼り付くので、料理の保存や食材の保管に便利です。たっぷり使える100m巻きで、毎日のキッチン仕事に活躍してくれます。

池田さん：このシリーズはサイズや長さ違いもいろいろあるのですが、22cm×100mが一番よく売れています。おすすめポイントは、価格と使用感のバランスがちょうどいいところ。薄くて伸びもよく、お皿にもしっかりくっつくので、普段使いにぴったりです。耐冷温度は-60℃、耐熱温度は130℃なので、冷凍保存や電子レンジでの加熱にも対応しています。毎日使うものだからこそ、気兼ねなく使えるのもうれしいですね。

さっと被せるだけでラップ代わりに『ゴム付き食品用カバー』

『ゴム付き食品用カバー 100枚入り』は、ゴム付きのカバーをお皿に被せるだけで、手軽に食品を保存できる便利なアイテム。ゴムが伸縮してお皿にぴったりフィットするので、ラップが付きにくい木製やプラスチック製の食器にも使えます。電子レンジにも対応しているので、食品の保存から温め直しまで幅広く活躍します。

池田さん：この商品の一番のポイントは、木製や樹脂製など、ラップが付きにくい素材のお皿にも使えるところ。パッと広げて被せるだけなので、ラップがくしゃくしゃになってしまうようなこともなく、簡単に使えます。そのまま電子レンジにも使えますし、キャベツに丸ごと被せて保存したり、パンの発酵に使ったりと、さまざまな用途で活躍します。使い捨てタイプですが、100枚入りで198円とコスパもいいので、気軽に使っていただけると思います。

優秀と度々話題になる『オイルスプレー』

『オイルスプレー ホワイト』は、油を細かい霧状にして吹き付けられる便利なキッチングッズ。レバーを押すだけで、フライパンや食材に油を均一に広げられるため、油の使いすぎを防ぎ、使用量を調整しやすいのが特徴です。

池田さん：これ目当てに来店されるお客様もいるくらい大人気のアイテムです。細かく霧状に噴射されるので、油をまんべんなく広げられて、卵焼きやホットケーキ、たこ焼きを焼くときにも便利なんですよ。油だけでなく、お酢や醤油などの液体調味料にも使えます。ストローの先がボトルの底近くまで届くようになっているので、残り少なくなっても最後まで使い切れる工夫もうれしいポイントですね。

忙しい年末のご褒美に『ふわもち食感のチョコもち』

もちもちのお餅とふわふわのマシュマロでチョコレートを包んだ『ふわもち食感のチョコもち』。ココアパウダーをまぶしたひと口サイズで、やわらかな食感とチョコレートの甘さを楽しめます。

池田さん：『ふわもち食感のチョコもち』が大好きすぎて、いつもロッカーに入れています。名前の通り、ふわふわもちもちの食感で、小腹が空いたときにもちょうどいいんですよ。13個入りで個包装になっているので、パートさんにもよく配っています（笑）。

池田さん：このシリーズは季節ごとに限定の味も展開していて、今は紅茶味もあるんです。さらに、来年には新フレーバーの投票キャンペーンで1位になった塩キャラメル味が登場予定なので、ぜひチェックしてみてください！

お湯にも水にも溶かせる『カインズ MCTコーヒー』

『カインズ MCTコーヒー 20袋』(980円)

『CAINZ MCTコーヒー 20袋』は、中鎖脂肪酸（MCT）を配合した粉末タイプのインスタントコーヒー。水やお湯に溶かすだけで簡単に作れるので、毎日のコーヒー習慣に取り入れやすいのが魅力です。1袋ずつ個包装になっているため、忙しい朝や仕事の合間にも手軽に楽しめます。

池田さん：コーヒーなのですが、甘みがあってココアのような味わいなので、飲みやすいんですよ。MCTを配合したサプリやプロテイン、青汁なども展開しているのですが、このコーヒーがダントツで人気です。1袋ずつ個包装になっていて、価格も手頃なので、気軽に試せるのもうれしいポイントですね。年末年始のおうち時間に、いつものコーヒーの代わりに試してみるのもおすすめです。

在宅時間が増える時期に塊根植物で癒しを

カインズでは、室内でも育てやすい観葉植物も豊富に取りそろえています。中でも注目したいのが、ぷっくりとした幹や個性的なフォルムが魅力の塊根植物。種類も豊富で、ひとつ置くだけでお部屋のアクセントになります。

池田さん：特に人気なのが『パキポディウム カクチペス』や『ユーフォルビア ブプレウリフォリア（鉄甲丸）』。塊根植物は一株ずつ形や表情が違うので、ぜひ売り場で実物を見て、お気に入りの一株を選んでほしいです。熱心なファンの方も多く、毎週買いに来られるお客様や、中には一度に5万円ほど購入される方もいるんですよ。手頃な価格でいろいろな種類に挑戦できるので、初心者の方にもおすすめです。家で過ごす時間が長くなる年末年始に、植物のある暮らしを楽しんでみてはいかがでしょうか?

毎日の暮らしを快適にしてくれるアイデア商品が豊富なカインズ。お気に入りのグッズを上手に取り入れて、慌ただしい年末も快適に過ごし、気持ちよく新年を迎えてみませんか？