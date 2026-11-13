TAMASHI NATIONSが誇る完成品フィギュアが一堂に会するイベント「TAMASHII NATION 2026」が2026年11月13～15日、東京・秋葉原UDX 2F「AKIBA SQUARE」および「ベルサール秋葉原1F・B1F」にて開催される(入場無料)。

『TAMASHII NATION 2026』仮面ライダーエリア、入口では昭和、平成、令和を代表する仮面ライダーがマシンと共に並ぶ

ワンフロアに仮面ライダーが集結!

今回は『仮面ライダー』誕生55周年を記念し、ベルサールB1Fワンフロアに全仮面ライダーシリーズが集結。興味深い新商品企画もあり、ファンの注目を集めている。

『TAMASHII NATION 2026』仮面ライダーエリア・メインビジュアル

ベルサールB1入口に向かうと、昭和(仮面ライダー1号)、平成(仮面ライダークウガ)、令和(仮面ライダーゼロワン)と、3世代を代表する仮面ライダーがファンを出迎えてくれる。彼らの傍らには、同じポーズをとったS.H.Figuartsがディスプレイされ、商品クオリティの高さを実感させた

仮面ライダー1号とサイクロン号

仮面ライダー55年の歴史が一望できる年表

ベルサールB1入口に向かうと、昭和(仮面ライダー1号)、平成(仮面ライダークウガ)、令和(仮面ライダーゼロワン)と、3世代を代表する仮面ライダーがファンを出迎えてくれる。彼らの傍らには、同じポーズをとったS.H.Figuartsがディスプレイされ、商品クオリティの高さを実感させた。

疾走、ライダーマシン大集結

マシンを駆る歴代仮面ライダーたち

会場内でまず目をひくのは、仮面ライダー1号＋新サイクロンを先頭に、歴代仮面ライダーたちが各マシンにまたがって疾走するという特別ディスプレイ。仮面ライダーリバイの乗る「仮面ライダーバイス プテラゲノム」や、仮面ライダーセイバーの「ディアゴスピーディ」のようにまだ商品化されていないアイテムもあるので、注意深くチェックしてほしい。

続いて、第1作『仮面ライダー』から最新作『仮面ライダーマイス』まで、歴代シリーズのS.H.Figuarts商品をズラリとそろえたコーナーへ。多数の写真と共に紹介しよう。

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