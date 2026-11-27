夜、自宅で。「面白い記事のネタないかな」と思いながら、いつの間にかSNSで流れてくるAI生成の架空ジェットコースターの動画を見漁っていました。そんな中、ふと画面をスワイプした先で、渋谷に突如出現した「壁占い」に出会いました。

お金を払って手をかざすと、壁が動き出し、カードが出てくる。

「なにこれ! AI?」と思い、いろいろと調べてみると、どうやら現実のよう。「もしかしたら記事のネタになるかもしれない」と思いつつも「一人で試しに行くのは恥ずかしい」と、数日温めていました。

画像はイメージです

それから1か月後。自宅で、恐竜に乗っているようなAI生成の動画を見漁っていると、「壁占い」が池袋にも出現したという情報が。「よし、取材しよう!」と決意しました。

先輩と待ち合わせ。「壁占い」スタート!

取材当日。他部署の先輩が半休を活用して一緒に取材をしてくれることになったので、先輩と池袋の設置場所(東京都豊島区南池袋1-21-7)で待ち合わせしました。設置場所に行ってみると、本当に池袋の一角にある壁でした。

普通に壁にもたれて人を待っている人もいて少し気まずい。そう思って近づいてみると、先輩発見!

実は、先輩のことはとっても尊敬しているのですが、イケイケで完璧な方のためちょっと壁を感じている私。「よし、取材頑張ろう」と気合を入れ、待ち合わせ場所へ。

先輩と無事合流し、体験スタート。先輩に体験してもらい私が写真を撮らせていただくことに。一発勝負のため、緊張が走ります。

まずは支払い。1回999円という強気なお値段。カード決済、コード決済、電子マネー決済が使えるようです。

支払い用の扉の中はこんな感じ

支払いが済むと、よく建物の壁に見かける「定礎」のプレートが動き出しました!「これもダミーだったのか!」などと感心しながらも先輩の手元に集中。

慌てて手を添えると、小刻みに前後に振動したあと少し待っているとプレートが奥へ。耳を澄ませると「ゴゴゴゴォ」と音の演出も。そして、ついに神々しいカードが出てきました。

箱の中にカードが9枚。「最初のカード」(1枚)、「あなたに起こること」(1枚)、「あなたが24時間以内にするべきこと」(3枚)、「あなたが1年以内にするべきこと」(1枚)、「あなたが食べるべきもの」(1枚)、「あなたに必要な言葉」(1枚)、「最後のカード」(1枚)が書かれています。

今回は、2回体験したうえで、この中から3枚ピックアップして指示に従ってみました。従ったカードの内容は「芝生の緑を眺めて目を休める。」「花屋で今の気分の色の花を1輪だけ選ぶ。」「SUNNY DAYSでカラメルがたまらないプリンを味わう。(池袋2-24-27)」の3枚。残りのカードはやってみてのお楽しみとさせてください。

3枚のカードに従ってみることに

24時間以内にするべきこと「芝生の緑を眺めて目を休める。」に従ってみた

まずは、「芝生の緑を眺めて目を休める。」のカードの指示に従います。池袋で「芝生の緑」ときたら……ピンときた私たち。2人でなんとなくその場所へ。

良かった! 目的地は2人とも一緒の「南池袋公園」でした。しかし、そんな喜びも束の間。現地に着くと、なんと「芝生養生中」の案内が。調べてみると、芝生広場は冬芝の種まきと養生のため、11月9日から2027年1月中旬まで全面閉鎖されているそうです。

おそるおそる先輩の顔を見ると、なんと大爆笑。わたしもつられて大爆笑。あれ、なんか距離が縮まっている気がする……?

24時間以内にするべきこと「花屋で今の気分の色の花を1輪だけ選ぶ。」に従ってみた

とはいえ「やっぱり植物見たいかも」と話しながら、ちょうどいいカードを発見。「花屋で今の気分の色の花を1輪だけ選ぶ。」に従うべく花屋に向かいました。

「今の気分の色の花」って難しいなと思いながら花屋に到着。ざっと店内の花を見ながら歩いていると、2人の足がピタりと止まりました。「これにしよう!」と満場一致でピンクの花を購入しました。

あなたが食べるべきもの「SUNNY DAYSでカラメルがたまらないプリンを味わう。(池袋2-24-27)」に従ってみた

最後に帰り際、カードにおすすめしてもらったお店に寄ってみることにしました。カードには「SUNNY DAYSでカラメルがたまらないプリンを味わう。(池袋2-24-27)」と、お店の場所まで記載してくれているようです。池袋に詳しい先輩ですが、このお店は知らないとのこと。これは穴場な予感。

名物は無添加素材の自家製プリンとのことで、先輩は「レトロプリン」(650円)、私は「白いプリン」(650円)を購入。

近くのベンチで一緒に食べました。卵のやさしい甘さにとっても癒される一品でした。

壁占いは、カードが指示を出してくれることで、頑張ってその地の飲食店やお出かけスポットを調べる必要もなく、カードの思うままに行先が決まります。今回訪れたお店も、知る人ぞ知る穴場の名店。

飲食店以外にも、壁占いが設置された場所の街歩きが楽しくなる「遊び方」を提案してくれるのは、とってもありがたかったです。ちょっと気まずい人と半日くらい過ごす際はカードにその日をゆだねてみるのもおしゃれかもしれません。