筆者は、もうすぐアラサーの入社3年目の編集部員だ。今回、上野にある「東京都美術館」にて、特別展「東京都美術館開館100周年記念 オルセー美術館所蔵 いまを生きる歓び」が開催されていると知り、足を運んでみた。

特別展「東京都美術館開館100周年記念 オルセー美術館所蔵 いまを生きる歓び」へ

特別展「東京都美術館開館100周年記念 オルセー美術館所蔵 いまを生きる歓び」に豪華すぎる作品が集結

今回、モネやルノワールら印象派の画家をはじめ、ゴッホやゴーガン、ミレーなどの著名な画家の作品が集結している。これはかなり豪華だ。そんな本展で作品を巡るうちに、次第に当時の人々の暮らしに思いを馳せるように......。

オルセー美術館では、19世紀半ばから20世紀初頭にかけての作品が所蔵・展示されている。この時期の西洋は、工業化や近代化が進む激動の時代と言えるだろう。そんな時代を生きた人々は、厳しい労働に身を置き、戦争や自然災害に見舞われることもあった。

しかし、あえて「いまを生きる歓び」を同展のテーマとすることで、激動する時代の中でも、人々を支えてきた「歓び」や「希望」に光を当てているのだ。

今回は、同展のテーマをあえて少し斜めから捉え、「働く」という切り口で会場を巡ってみようと思う。なぜなら、本展には筆者を含め、多くの人がふとした瞬間に感じる「何のために働いているのか?」という問いへのヒントが隠れているように思えたからだ。

ミレーやリュスの作品からひもとく「(1)生活するために働く」

「働く」という観点で一番わかりやすいのが、第2章「よく食べ、よく働き、よく眠る」のパートで紹介されている作品の数々だ。このパートでは、農業から工業へと社会が大きく変わった19世紀における、働く人々をとらえた作品が並ぶ。いくつか紹介させてほしい。

まず、ギュスターヴ・カイユボットの『床削り』(1875年)。都市の豊かな暮らしを作る労働者の姿が写実的に描かれている。繊細で丁寧な描写からは、労働の苦しみを感じる人もいれば、静かな日常を感じる人も、労働へのリスペクトを感じる人もいるはず。

マクシミリアン・リュスの『杭を打つ人々』(1902年-1903年)には、上半身をあらわにし、一斉に杭を打ち込む人々が描かれている。画面の奥にも同じように作業する一団が見え、力のいる作業が何度も繰り返されていることがうかがえる。

リュスは、こうした泥臭い肉体労働に従事する人々を、鮮やかな色と細かな筆づかいで置いていく、新印象派ならではの手法で描いた。その色づかいからは、働く人々の力強さが伝わり、彼らの労働をたたえているようにも見える。

作品を目の前にすると、縦150.0cm、横196.0cmという画面の大きさにも驚く。同じような大きさの作品は、これまで宗教や歴史を描いたものが多かったという。リュスは、日々の労働を、宗教や歴史の一場面に並ぶ題材として捉えていたのかもしれない。

そして、このパートの一番の目玉は、おそらくほとんどの人が教科書で一度は見たことがあるはず、ジャン=フランソワ・ミレーの『落穂拾い』(1857年)だ。前景の3人が落穂を拾っているということは言うまでもないが、背景にも注目してほしい。背景には山のように積まれた豊かな実りが見える。これはどういう意味なのだろうか?

旧約聖書の「レビ記」には、収穫のあとに落ちた穂を、貧しい人や寄留者のために残しておくよう記されている。この一節を思い浮かべながら作品を見ると、奥に積まれた豊かな実りと、手前で落ち穂を1つずつ拾う女性たちの対比が、いっそう印象に残る。腰をかがめて作業を続ける3人の姿には、労働の厳しさとともに、どこか静かな美しさも感じられた。

この時代を生きる人々にとって、労働は「日常」であり、「生活」だったのだ。

モネ、ルノワール、ゴッホの作品からひもとく「(2)『非日常』のために働く」

「日々の労働に励む人々」が中心に描かれてきたが、19世紀後半では、「自然」や「余暇」、「憧れ」などが描かれるようになった。この時代を生きる人々にとって労働が「日常」ならば、「非日常」へと題材が広がっていったとも考えられるのではないだろうか。

工業化や近代化が進み、働き方も大きく変化した19世紀。都市部では大通りが整備され、直線的で幾何学的な景観が広がってゆくなか、その反動として、曲線的なデザインや自然をモチーフに表現する「アール・ヌーヴォー」が花開いた。

ジャン=フランソワ・ミレー『春』(1868年-1873年)では、手入れのされた自然を描き、自然とともにある人々の暮らしが表現されている。

また、絵画だけでなく、ブドウの房をモチーフにしたエミール・ガレ『フラコン形の花瓶』(1890年-1900年頃)や、フェルナン・テスマール『フクシア』(1907年)などの工芸品も展示されている。

ピエール=オーギュスト・ルノワール『読書する人』(1874-1876年の間に制作)は、当時の印刷技術の発達により定着した読書文化を物語っているようだ。優雅に教養を楽しむ女性の美しさや穏やかさを感じられる。

さらに、クロード・モネの『パリ、モントルグイユ通り、1878年6月30日の祝祭』(1878年)には、旗で彩られた通りに大勢の人が集まる様子が描かれている。この年、パリでは、普仏戦争からの復興を国内外に示す3回目の万国博覧会が開かれた。モネが描いたのは、万博に合わせて行われた「平和と労働」を祝う祭典だ。本作からは、活気の溢れた街の様子がうかがえる。

そして、本展の目玉の1つが、フィンセント・ファン・ゴッホの『星月夜』(1888年)だ。南仏アルルに移り住んでほどなく、ゴッホは、"昼間よりもいきいきしている星月夜"に魅了されたそうだ。さらに、弟テオに宛てた手紙では、「星で希望を、夕映えで人の情熱を表す」ことにも触れている。彼は、やりきれない世の中でも、美しい情景に希望や憧れを抱いたのではないだろうか。