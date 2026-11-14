社会人3年目になり、時差出勤制度のおかげでだんだんと出社時間が遅くなってきた。新卒1年目の時は毎日9時には会社に着いていたのに、気付けば10時の出社にもギリギリ間に合うような生活になり、朝起きるだけでひと仕事だ。

ところが、そんな筆者が珍しく早起きを決意する出来事があった。

11月3日に全面開館した皇居三の丸尚蔵館の目の前にオープンした、猿田彦珈琲皇居東御苑店。皇居東御苑内に初めてオープンした本格的なカフェということで、連日大賑わいだ。オフィスから歩いて15分ということで、昼休みにちょっと足を伸ばしに行こうとしたのだが、なんと店の外まで2時間待ちの大行列。

「当分の間は昼休みに行くのは難しいか…」と思っていたところ、列を案内していた係員の方から「開門と同時に行けば割とサクッと入れますよ!」という情報をゲット。

一念発起して、朝の一杯を楽しみに行ってきた。

猿田彦珈琲皇居東御苑店外装

開門15分後に到着! 話題の皇居カフェ、朝の待ち時間は?

店舗から最も近い、皇居東御苑の大手門は朝9時に開門。当日は9時15分と、開門から15分後にお店に到着したが、前日の昼に見ていた店の外の大行列はなく、40分ほどで入店。とはいえ、注文を済ませて席に着くまでには、結局1時間ほどかかった。想像以上の待ち時間だったが、昼間の混雑と比べれば、まだ短い。開門直後に訪れていれば、もう少しスムーズだったのかもしれない。

店内は木を基調とした温かみのある落ち着いた空間。頑張って早起きしたこともあり、木の香りがなんともすがすがしい。入口近くには、伊勢神宮の式年遷宮に用いる御用材の産地・「御杣山(みそまやま)」で、長い年月をかけて育まれた檜の大テーブルを設置しているなど、皇居内ならではの内装だ。

店内内装

入口付近の大テーブル

皇居東御苑店は、ここにしかない限定メニューや商品販売が盛りだくさん。特にフードメニューは半分以上が限定品となっていて、通常のカフェにあるようなサンドイッチやペストリーの他に、色とりどりのフルーツを使ったケーキや和菓子の上生菓子が並ぶ。

皇居東御苑店フードメニューの一部

「四季×和洋折衷」をテーマに、季節の素材や四季の移ろいを取り入れながら、その時々で異なるラインナップを展開しているとのことだ。どれを頼もうか目移りしてしまう。

朝からちょっと贅沢に! 皇居限定メニューを堪能

今回はドリンクとフードの計4品を注文。皇居三の丸尚蔵館を眺められるカウンター席を確保した。いつもならまだ通勤電車に揺られている時間に、こんな場所で朝ごはんを食べられるとは。早起きも悪くないかもしれない。

皇居東御苑店では、一部のドリンクメニューに「皇居東御苑ブレンド」を採用している。苑内の四季の移ろいや、自然、透き通った空気から着想を得て、透明感のある飲み心地を目指した味わいで、ブラックコーヒーは浅煎りと深煎りから選べる。注文したカフェラテには浅煎りブレンドを使用しており、やわらかな苦味とたっぷりのミルク感、ふわふわのミルクフォームが朝の体に染み渡る。

朝食にぴったりな限定メニューの一つが、デニッシュブレッドにたくさんの具をトッピングした「生ハムとオリーブ」。しっかりとした生地のうえに、生ハムとクリームチーズのフィリング、オリーブを散らした惣菜系のパンだ。ほんのり甘みのあるデニッシュに生ハムの塩気とクリームチーズフィリングの酸味が、ちょうどよくマッチ。食べ進めるとドライトマトも入っており、満足度の高い一品だ。

デザートには「皇居三の丸尚蔵館アートケーキ3種セット」と、京菓子司 末富の練り切り「深山の錦」を注文。皇居三の丸尚蔵館ならではの、収蔵品の絵柄をプリントした「皇居三の丸尚蔵館アートケーキ3種セット」はバニラ・抹茶・ストロベリーのムースケーキ。一般的なカフェでは珍しい練り切りは、あんの甘さが不思議とカフェラテの苦味とミルク感にも合う味わいだ。

朝日に包まれる皇居の一角でおいしいカフェメニューとともに迎える朝。眠気がぬぐえず急いで準備をして通勤電車に駆け込んでいた昨日とは大違いだ。皇居という場所の神聖な空気感もあって、頭も背筋もシャキッとする。

多忙を極めるビジネス街のすぐ近くということを忘れ、癒しの空間を満喫していたら、出社の時間はもうすぐ。一念発起して早起きをした甲斐があった。朝イチの皇居でほっと一息。いい仕事ができそうだ。

猿⽥彦珈琲 皇居東御苑店