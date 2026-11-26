「Z世代は飲み会を好まない」。職場でそう聞くと、若手を誘うのをためらう人もいるかもしれない。けれど、飲み会に行きたいかどうかは、誰と行くか、その場でどんな話ができそうかでも変わってくる。そう考えると、「Z世代は」という言葉だけで、目の前の相手の気持ちを想像するのは案外難しい。

マイナビニュースは2026年9月18日に31歳以上の会員305人に、Z世代のイメージについて聞いた。9月18日～10月1日には14～30歳の会員を対象に調査を行い、68人から回答を得た。数字と自由回答から、職場で身近な「飲み会」や「仕事への向き合い方」をめぐる、双方の見方をたどってみた。

31歳以上が抱くZ世代のイメージ、「飲み会を好まない」が最多タイ

31歳以上の305人に「Z世代には世代特有の特徴や傾向があると感じることがありますか?」と聞いた。「よく感じる」が22.3%、「ときどき感じる」が35.1%で、合わせて57.4%だった。「あまり感じない」は27.2%、「まったく感じない」は15.4%だった。

Z世代に対して持っているイメージを複数回答で聞くと、「飲み会や社内イベントを好まない」と「SNSや流行に敏感である」がともに33.1%で最多だった。

次いで「仕事よりもプライベートを重視する」と「注意されたり叱られたりすることに弱い」が各32.5%、「何をするときもスマホがないと落ち着かない」が31.8%だった。

印象に残ったのは、飲み会への参加や注意を受けたときの反応など、職場で目にしやすい場面が上位に並んだことだ。たとえば、飲み会を断られたことは覚えていても、その人が普段どんな相手と、どんな場で話すのを楽しんでいるかまでは分からない。職場で見える一場面から、相手の好みをどこまで読み取れるのだろう。

誘ってみたら意外な反応。実際に接して変わった印象

実際にZ世代と関わるなかで、抱いていたイメージと違った経験を聞くと、次のような声が寄せられた。

「Z世代は飲み会に興味がないと思っていたが、誘うと喜んで来てくれて楽しそうだった」（41歳）

「全然、仕事の話をしてこないから、コミュニケーションできないと思ってたら、飲み会をきっかけによく話をしてくるようになってきて意外だった」（40歳）

「Z世代は仕事で指示されたことしかやらないと思っていたが、目的を理解すると積極的に動いてくれた」（43歳）

「仕事とプライベートを分けている傾向が強いと思っていたが、意外と仕事に熱心に取り組む面がある」（64歳）

「電話は苦手だと思っていたが、結構上手だ」（69歳）

「仕事の休憩時間にずっとスマホを見ていてコミュニケーションをとりにくいと思ったが、話し出すとしっかりとコミュニケーションがとれた」（40歳）

「仕事の話をしてこない」と感じていた相手が、飲み会をきっかけに話すようになったという回答や、「指示されたことしかやらない」と見えていた人が、仕事の目的を理解すると積極的に動いたという回答もあった。いずれも、相手と話す機会や仕事の背景を共有する機会があって、初めて見えてきた一面だ。関わり方ひとつで、相手への印象が変わることもあるのかもしれない。

Z世代側の72.1%が「ひとくくり」に違和感

14～30歳を対象とした調査では、「あなたは、『Z世代は○○だ』など、世代でひとくくりにされることに違和感を覚えることがありますか?」と尋ねた。68人のうち「よくある」が33.8%、「ときどきある」が38.2%、「あまりない」は14.7%、「まったくない」は13.2%だった。「よくある」と「ときどきある」を合わせると72.1%だった。

一般的に言われるZ世代のイメージのうち「自分には当てはまらない」と感じるものを複数回答で聞くと、「上司や先輩との付き合いを好まない」が27.9%で最多だった。「SNSや流行に敏感である」（25.0%）、「仕事に対する意欲が低い」（23.5%）と続いた。

31歳以上の回答者がZ世代のイメージとして挙げた項目のうち、「飲み会や社内イベントを好まない」（33.1%）については、14～30歳の20.6%が「自分には当てはまらない」と答えた。同様に「注意されたり叱られたりすることに弱い」は31歳以上の32.5%がイメージとして挙げ、14～30歳の16.2%が自分には当てはまらないと答えた。「仕事よりもプライベートを重視する」は、それぞれ32.5%、14.7%だった。

タイパやコスパを重視するイメージを持たれるZ世代だが、ベテラン世代をひとくくりにせず、「誰と飲みに行くのか」「誰に注意されるか」などを重視する傾向にあるのかもしれない。

「先輩とよく飲みに行く」「もっと叱ってほしい」当事者の声

「あなた自身について、一般的にいわれる『Z世代のイメージ』とは違うと感じることがあれば、具体的に教えてください」と問うと、先輩や上司と飲みに行くのを楽しんでいる人や、もっと叱ってほしいと感じている人、仕事にやりがいを見いだしている人もいた。

「飲むのが好きだから、仲が良い先輩とよく飲みに行ってるし、上司も奢ってくれるし一緒に飲みに行くのを楽しんでいること」（30歳）

「コンプライアンスを気にせずもっと叱ってほしい」（30歳）

「やりがいを感じて仕事しており、お金や待遇以外の点も考えて仕事しています」（30歳）

最初の回答で印象に残ったのは、「仲が良い先輩」という言葉だ。「飲み会が好きか」とひとことで聞かれると、少し答えに迷うのはどの世代も同じだろう。職場全体の懇親会を思い浮かべるときと、気の合う先輩に「帰りに一杯どう?」と声をかけられるときとでは、同じ人でも答えが変わりそうだ。「飲み会を好まない」というひとことで、付き合いそのものへの関心まで決めつけてしまうのは、少しもったいない気がする。

好きな人は好き、嫌いな人は嫌い

「最近の若手は何をやりがいにしているのか」と考えるより、一緒に働く相手に「最近、どの仕事が面白かった?」と聞いてみる。そこで返ってくる答えのほうが、次にその人と話すときの手がかりになるのかもしれない。

筆者自身、Z世代にくくられる年齢なのだが、「Z世代」という言葉をあまり好きにはなれない。ベテラン世代でも、好きな人は好きだし、嫌いな人は嫌いだ。今回のアンケートの結果にもあったように「上司・先輩との付き合い」については、好きな先輩や上司とはランチや飲みに行きたいと思うし、誘ってもらえるととてもうれしい。今回の結果を受けて、「イケオジ」ならぬ「イケ若者」になれるよう、Z世代である筆者自身も上の世代をくくらないよう気を付けたいと感じている。

調査概要

【Z世代のイメージに関するアンケート】

調査時期：2026年9月18日

調査対象：31歳以上のマイナビニュース会員

調査数：305人

調査方法：インターネットログイン式アンケート

【Z世代に持たれるイメージに関するアンケート】

調査時期：2026年9月18日～10月1日

調査対象：14～30歳のマイナビニュース会員

調査数：68人

調査方法：インターネットログイン式アンケート