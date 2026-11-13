今年5月、サブウェイは「タコス祭」で、もちもち食感が特長の薄く伸ばした生地「フラットブレッド」を4年ぶりに限定復活させた。しかし、わずか12日後、「当初想定の約5倍の売れ行きで国内在庫が終了する見込み」だと発表し約2週間で販売終了に。

そんな"幻"ともいえる「フラットブレッド」が、来る11月20日、満を持して復活するという。

今回、同社試食会にて「フラットブレッド」を使った新サンド『チリコンカン&チキン』と、鴨肉を使った冬の新作2品を実食してきた。

本記事では、忙しく働く人に向けて「お昼休みに食べるならどれ?」という観点で実食し、食べやすさやご褒美度などを比較。さらに、開発担当者に聞いた「おすすめカスタマイズ」なども合わせて紹介する。

幻の「フラットブレッド」を使った期間限定「チリコンカン&チキン」

期間限定の特別商品として登場するのが「フラットブレッド チリコンカン&チキン」(790円/ドリンクセット:880円～)。スパイスが効いたチリコンカンに直火焼チキンとスモーキーでピリッと辛いチポトレソースを合わせた一品だ。こちらに、注目の「フラットブレッド」を使用している。

担当者によると、今回の「フラットブレッド」は前回と同じ仕様だ。前回は人気の「タコス」を3種類展開したが、今回は「チリコンカン」1種類のみのため、前回と同じ在庫量で販売動向を見るという。また、生産地はアメリカ以外でも検討したが、従来の味わいと異なることから、今回もアメリカから仕入れる方針とのこと。

さて、「お昼休みに食べるなら...」という文脈でお伝えすると、同商品は、ご察しの通り"ささっとオフィスでスマートに食べる"には向かない。なぜなら、フラットブレッドの形状がそもそも崩れやすく、具やソースがこぼれやすいからだ。さらに、同商品はしっかりとスパイスが効いているため、メキシカンな香りがオフィスに広がり、同僚のお腹を空かせてしまうだろう。

ささっと食べる昼休みよりは、刺激を感じながら疲れを吹き飛ばしたい仕事帰りの外食や、上司への邪念やストレスを吹き飛ばしたい束の間のランチにおすすめしたい。

実際にいただき、味わいの観点でお伝えすると、癖になるスパイシーさで辛党さんにぜひおすすめしたい一品だ。一口食べた瞬間から、「ガツン!」と刺激を感じ、インパクト抜群だ。筆者は「麻辣湯は1辛が限界」な人間なのだが、同商品はしっかり辛さを感じるものの、後を引くしつこい感じは全くないため、おいしく味わうことができた。

そして、なんといっても「フラットブレッド」の食感がやみつきになる。生地は少し厚めで、サクッとした食感とふんわり、もっちりとした食感の両方を味わえる。今回もぜひ販売終了する前に試してみてほしい。

そんな「フラットブレッド チリコンカン&チキン」のカロリーは332kcal、糖質は37.8gとなっている。

片手での食べやすさ:★☆☆

具やソースのこぼれにくさ:★☆☆

香りの広がりにくさ:★☆☆

ご褒美度:(辛党にとっては)★★★

おすすめのタイミング:エネルギーチャージをしたいときや、ストレスを吹き飛ばしたいとき

「フラットブレッド チリコンカン&チキン」おすすめトッピング

サブウェイを語るうえで忘れてはいけないのが、なんといっても自分好みにカスタマイズできる「トッピング」だ。ということで、開発担当者に「フラットブレッド チリコンカン&チキン」のおすすめトッピングを聞いてみた。

「『フラットブレッド チリコンカン&チキン』を開発する際に、ピザとナンをイメージして考えました。ピザやナンは、カレーのようなスパイシーな食べ物やチーズが合いますよね。今回のフラットブレッドにもぜひ、チーズを合わせてみていただきたいです」と開発担当者。

同店では、「ナチュラルスライスチーズ」(2枚/100円/52kcal)、「クリームタイプチーズ」(20g/100円/64kcal)、「マスカルポーネチーズ」(20g/100円/51kcal)の3種類のチーズがトッピングできる。同商品は、少しブルーチーズの入った「クリームタイプチーズ」や「ナチュラルスライスチーズ」が特におすすめとのこと。辛さがよりマイルドになり、クリーミーな味わいを楽しめるという。

商品自体に辛みがしっかりあるため、辛みが少し苦手な人にもチーズのトッピングを試してみてほしい。

さらに、「フラットブレッド」ファンの皆さんに朗報! 今回は、「チリコンカン&チキン」以外の商品でも+120円で「フラットブレッド」の選択が可能だという。これはサブウェイに通う理由ができてしまった。

冬の新作「鴨バルサミコ」、ささっと食べるランチでもリッチな気分に

続いては、冬の新作「鴨バルサミコ」(650円)。「バルサミコ」を使ったシリーズは、かねてより再登場を望む声が寄せられており、今回、鴨肉によく合うソースとして11月25日にリニューアル復活するという。

ペッパーの効いた「鴨のパストラミ」とペパロニを合わせ、フレッシュな野菜に芳醇なバルサミコドレッシングを絡めた一品だ。

「お昼休みに食べるなら...」という観点では、今回の新商品の中で一番おすすめだ。鴨肉はやや食べにくいものの、全体としてさっぱりまとまっていて具やソースもこぼれにくく、片手でも食べやすい。しっかりといい香りはあるものの、周りに広がりすぎることはない。オフィスでささっと食べたい場面でもおすすめだ。

早速いただいてみると、鴨肉はしっかりとした厚切りで食べ応えがあるが、バルサミコの酸味が効いていて、おしゃれな味わいを楽しめる。また、ペパロニがアクセントになり、スパイシーさも楽しめる。

そんな「鴨バルサミコ」のカロリーは310kcal、糖質は36.2g。今回紹介する3品の中では、カロリーと糖質が最も低い。

片手での食べやすさ:★★★

具やソースのこぼれにくさ:★★★

香りの広がりにくさ:★★★

ご褒美度:★★☆

おすすめのタイミング:オフィスでささっとランチしたいとき

「鴨バルサミコ」おすすめトッピング

「鴨バルサミコ」についても、開発担当者におすすめトッピングを聞いてみた。

開発者によると、「バルサミコドレッシングにオリーブが入っているため、『オリーブ』(5個:20円/10個:40円)を追加していただくと相性がよく、より奥深い味わいになります」とのこと。

さらに、同商品の販売期間中は「鴨肉」の増量も可能だという。しっかり贅沢にお肉を堪能したい人はぜひ試してみてほしい。

「鴨マスカルポーネ&ハニマス」、食べ応え抜群のご褒美ランチ

さらに、「鴨バルサミコ」にクリーミーなマスカルポーネをトッピングした「鴨マスカルポーネ&ハニマス」(720円)も登場する。はちみつの優しい甘味とマスタードの風味を楽しめる。

「お昼休みに食べるなら...」という観点では、「鴨バルサミコ」の次におすすめだ。マスカルポーネが追加されているため、「鴨バルサミコ」に比べるとやや食べづらいが、香りは周りに広がるほど強くない。オフィスでささっと食べたいが、食べ応えはしっかりと感じたい人におすすめしたい。

また、実際にいただくと、クリーミーなマスカルポーネが、ハニーマスタードやバルサミコの酸味とうまく調和し合っていて、プレミアムな満足感を味わえた。個人的には一番おすすめの味わいだった。

「鴨マスカルポーネ&ハニマス」は、カロリーは326kcal、糖質は38.8gとなっている。

片手での食べやすさ:★★☆

具やソースのこぼれにくさ:★☆☆

香りの広がりにくさ:★★★

ご褒美度:★★★

おすすめのタイミング:手短に、少し贅沢な食事をしたいとき

「鴨マスカルポーネ&ハニマス」おすすめトッピング

開発担当者の「鴨マスカルポーネ&ハニマス」のおすすめトッピングは、「オリーブ」や「ナチュラルスライスチーズ」とのこと。チーズはハニーマスタードと相性がよく、マスカルポーネとはひと味違うクリーミーさが加わり、味わいに奥行きが出るという。

今回紹介した商品は、どれも忙しい毎日の中での束の間のご褒美になる商品だ。なかでも「フラットブレッド」はぜひ一度試してみてほしい。

また、12月28日から数量限定で毎年支持を集める「サブウェイ福袋」の2027年バージョンが発売される。今回は、「サンドイッチ割引チケット(500円分×10枚)」、「サブウェイ×Tabioコラボソックス」、「オリジナル巾着バッグ」、「オリジナルステッカー」の4点セットで5,000円となっている。