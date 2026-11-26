飛行機内で突然の吐き気に襲われ、トイレに向かう途中で意識を失ったお笑い芸人の小籔千豊。さらに、目的地の出雲大社では、両目で見ると物が二重に見えるという異変にも気づいた。自身のYouTubeチャンネル『ペラペラ小籔』で公開された動画で、機内で倒れてから病院で検査を受けるまでの一部始終を語った。

小籔千豊

トイレに向かう途中で「そっから記憶ないね」

11月20日に収録されたという今回の動画。小籔は前日の19日、休日を利用して島根県の出雲大社を訪れるため、東京から一人で飛行機に乗ったという。

搭乗前に空港で卵を挟んだクロワッサンと野菜のスムージーを口にした小籔。最近はパンを控えていたものの、トレーニング中でタンパク質を摂取したいという思いもあり、クロワッサンを食べたそうだ。

ところが、飛行機に乗ってしばらくすると、強い吐き気に襲われた。機内の後方に座っていた小籔は、周囲の乗客に迷惑をかけてしまうことを心配し、トイレに向かうことに。客室乗務員からもらった水を飲んでも症状は改善しなかったという。

乗客に通路を譲ってもらいながらトイレに向かっていたが、到着する直前に別の乗客がトイレに入ってしまった。小籔はその乗客を先に行かせたものの、「今思い出してもそっから記憶ないねん」と振り返った。

意識を取り戻すと、そばには医師とみられる男性がおり、客室乗務員も対応にあたっていた。申し訳なさから起き上がろうとしたものの、再び記憶が途切れたという。

その後、気がつくと医師と並んで座っており、約15分間意識がなかったことを伝えられた。小籔は以前にも倒れたことがあり、その際に迷走神経反射の可能性を指摘されたことを説明すると、医師からは今回もその可能性があるという趣旨の返答があったそうだ。

出雲大社で参拝中に気づいた“目の異変”

飛行機が到着すると、対応してくれた医師の厚意で途中までタクシーに同乗させてもらい、出雲大社へと向かった小籔。稲佐の浜を訪れた後、出雲大社で祈祷を受けるために長い列に並んだ。

しかし、体調が万全ではないなか、目にも異変が起きていることに気づいた。「目、二重に見えてんねん」といい、左右どちらか一方の目で見ると物は一つに見えるが、両目で見ると二重に見えてしまう状態だったという。

細かい段差も分かりにくく、階段を歩く際や祈祷を受ける際には、片目を閉じるなどしていたそうだ。

参拝を終えて出雲空港に到着すると、小籔はAIに自身の症状について相談。脳梗塞の可能性もあるとして、すぐに救急車を呼んで病院を受診するよう促されたという。

大阪へ帰る予定だった小籔は、その旨をAIに伝えたものの、繰り返し救急車を呼ぶよう求められた。結局、大阪行きの飛行機に乗ったが、AIから伝えられた言葉が頭をよぎり、機内でまた倒れて周囲に迷惑をかけてしまうのではないかと不安になったという。

深夜3時に病院へ MRIや血液検査を受けた結果は

大阪に到着した小籔は一度帰宅し、食事を取り、妻にも事情を説明。その後、年末の新喜劇の台本打ち合わせに向かった。

その間にもAIに相談していたところ、脳神経外科の受診を繰り返し勧められたため、病院に連絡。深夜3時ごろに病院を訪れ、MRI検査や血液検査などを受けた。

小籔によると、医師からは脳や脳の血管に異常は見当たらず、むしろ年齢を考慮すると良好な状態だと説明されたという。血液検査では脱水気味であることを指摘されたものの、それ以外に大きな問題は見つからなかったそうだ。

検査を担当した医師からは、その時点では脳に起因する目の症状や失神とは考えにくいという趣旨の説明を受け、眼科の受診を勧められた。翌朝、小籔は眼科を受診。眼圧や視力などの検査を受けたが、目そのものには問題が見当たらず、神経に関係する異常の可能性を指摘されたという。

収録時点でも物が二重に見える症状は続いており、原因は特定されていない。小籔は今後、別の診療科も受診したいと話した。自身の体調についてさまざまな可能性を考えながらも、「何が原因かわからへん。医者やないからね」と、自己判断では原因を特定できないことにも言及していた。