元プロ野球選手の落合博満氏が、YouTubeチャンネル『【公式】落合博満のオレ流チャンネル』で公開された動画「中日・工藤公康新監督と巨人・松井秀喜新監督について【気になるニュースみつ】」に出演。松井秀喜監督が率いる巨人について、自身の考えを語った。

松井秀喜監督

落合博満氏が巨人の現状について語る

巨人の新監督に就任した松井氏について、「工藤とは対照的だよな」「あまり過激なことはマスコミにはしゃべってないしな」と、中日・工藤公康監督との違いに言及した落合氏。一方で、「マスコミの見えてないところではしっかりやってるんだろうと思うけどね」と推察した。

その上で、「でも、ジャイアンツも優勝しなきゃいけないんだよ。だから、こっからどういう手を打っていくのか、フロントの腹づもり一つじゃないのかな。今のままでは結構きついものがあると思う」と、巨人の現状について自身の見解を示した。

その理由について聞かれると、落合氏は「今、ジャイアンツ、中心選手がいないからね」と指摘。さらに、「レギュラーっていうのは、3年なら3年、5年なら5年、規定打席に到達して、それなりの数字を残してて初めてレギュラーって言うんでね。だって今、ジャイアンツにそういう選手いないじゃない」と、自身が考えるレギュラーの条件についても語った。

そして、「だから、オフにどれだけフロントが選手をかき集められるか。外国人選手含めてね」と、補強の重要性に言及しながら、「だから今、松井は選手がどういう動きをするのかっていうのを見てる段階なんじゃない?」と推察していた。