元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【藤浪晋太郎がオリックス加入!】森友哉とのバッテリーで復活なるか? デーブが語る獲得の狙いと再生の可能性!」に出演。オリックスに加入する藤浪晋太郎の人柄について語った。

デーブ大久保氏が聞いた藤浪晋太郎の人柄

オリックスに加入する藤浪について語るなかで、大久保氏は「めちゃくちゃいい奴らしいから、藤浪は」「めっちゃいい子なんだって」と明かし、「(成績を残すと)大体悪い噂が立つの。新人でピッチャーやって、天狗になってるような話が出るんだけど」と説明。しかし、藤浪に関しては、その当時、藤浪と関わりがあった関係者からも「(天狗になるようなことは)全然ないです。人の話は聞くし、練習もすごくするし」と聞いたという。

また、「調子に乗ってなんかイップスになったんじゃねえか、みたいな」と尋ねられても、その関係者は「いや、そんなんじゃないんです」「人が良すぎます」と話していたことを明かした。