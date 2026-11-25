元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【藤浪晋太郎がオリックス加入!】森友哉とのバッテリーで復活なるか? デーブが語る獲得の狙いと再生の可能性!」に出演。オリックスに加入する藤浪晋太郎の人柄について語った。
デーブ大久保氏が聞いた藤浪晋太郎の人柄
オリックスに加入する藤浪について語るなかで、大久保氏は「めちゃくちゃいい奴らしいから、藤浪は」「めっちゃいい子なんだって」と明かし、「(成績を残すと)大体悪い噂が立つの。新人でピッチャーやって、天狗になってるような話が出るんだけど」と説明。しかし、藤浪に関しては、その当時、藤浪と関わりがあった関係者からも「(天狗になるようなことは)全然ないです。人の話は聞くし、練習もすごくするし」と聞いたという。
また、「調子に乗ってなんかイップスになったんじゃねえか、みたいな」と尋ねられても、その関係者は「いや、そんなんじゃないんです」「人が良すぎます」と話していたことを明かした。
【編集部MEMO】
『デーブ大久保チャンネル』は、西武の一軍打撃コーチ、楽天の監督、巨人の一軍打撃チーフコーチなどを務めた、元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏によるYouTubeチャンネル。清原和博氏や愛甲猛氏、広澤克実氏、槙原寛己氏をはじめとするレジェンド選手をゲストに迎えた動画が人気を博しているほか、野球界のニュースや自身の近況についてもトーク。巨人のコーチを退任する際には、原辰徳前監督からの招聘秘話、コーチ就任時の率直な心境を涙ながらに語った動画が注目を集めた(※動画「【報告】巨人軍を退団して、居酒屋の親父に戻ります。」にて)。