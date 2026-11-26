第一三共ヘルスケアは2026年11月24日、かぜをひいたときのケアに関する全国調査の結果を発表した。調査は2026年10月7日～10月23日、全国の22～59歳の男女1,106人を対象に、インターネットで実施した。

かぜの症状に気づいても約4割が当日中にケアを始めず

直近でかぜをひいたとき、症状に気づいてから薬の服用や医療機関の受診、看病、休養などのケアを始めるまでにかかった時間を聞いたところ、「翌日」が19.0%、「2～3日後」が11.2%、「4日以上たってから」が2.2%となった。「治るまで特にケアしなかった」7.2%を合わせると、39.6%が症状に気づいた当日にはケアを始めていなかった。

また、ケアをした人の40.8%が「本当はもっと早くケアしたかった」と回答。その理由は、「受診できる時間帯ではなかった」が47.2%で最多となり、次いで「仕事や家事を抜けられなかった」が45.3%だった。

早くケアしたいと思っていても、仕事や家事、医療機関の診療時間などの都合で、すぐには行動に移せない人がいることがうかがえる。

症状に気づいてからケアを始めるまでにかかった時間

その日のうちにケアを始めた人は約7割が4日以内に回復を実感

直近のかぜについて、「治った」と感じるまでにかかった日数を聞いたところ、全体では「4日以内」が62.4%だった。内訳は「1日以内」が4.0%、「2日以内」が23.5%、「3～4日」が34.8%。一方、「5日以上」は33.3%で、「覚えていない」は4.3%だった。

ケアを始めたタイミング別に見ると、症状に気づいた当日中にケアを始めた人では、70.1%が4日以内に治ったと回答。その日のうちにケアを始めなかった人では50.5%となり、19.6ポイントの差が見られた。

早めにケアを始めた人ほど、比較的短い期間で回復を実感している傾向がうかがえる。ただし、今回の調査は症状の程度などによる違いを考慮していないため、ケアを始めるタイミングと回復の実感との関連を示すものであり、早くケアすることで回復が早まるという因果関係を示すものではない。

約7割が体調管理を後回しにし、つらくても平気なふり

日ごろの自身の行動や意識について尋ねたところ、「日ごろ、自分の体調管理や健康維持は、つい後回しになりがちだ」にあてはまる人は69.6%に上った。また、「人に迷惑をかけたくなくて、つらいときでも平気なふりをしてしまう」は68.8%、「自分のことより、仕事や家族の予定を優先しがちだ」は65.6%だった。

一方、「家族や友人が体調を崩すと、看病や薬の手配など、すぐに動くほうだ」は64.5%となり、周囲の人のケアには積極的な姿も見られた。

日ごろの自身の行動や意識

かぜで気になること、約半数が仕事や家事、周囲への影響

かぜをひいたときに最もネガティブに感じることを聞いたところ、「自分のからだがつらくなる」が29.3%で最多となった。

一方、「仕事で周囲に迷惑をかけてしまう」は15.4%、「仕事や家事のパフォーマンスが下がる」は14.1%、「家事や育児が滞ってしまう」は10.8%、「周囲の人に感染させてしまう」は9.6%だった。仕事や家事、周囲の人への影響を挙げた人は合計49.8%と、およそ半数に上った。

自分のからだのつらさだけでなく、仕事や家事、周囲の人へ影響を与えてしまうことをネガティブに感じる人も多いことが分かった。

かぜをひいたときに最もネガティブに感じること

自分の体調管理を後回しにしがちな人は幸福感が低い傾向

日々の生活の中で幸せを感じることが多いかを、0点(まったくそう感じない)から10点(非常にそう感じる)までの11段階で評価してもらった。

11段階の中央にあたる5点を基準に、6点以上をつけた人の割合を比べると、「日ごろ、自分の体調管理や健康維持は、つい後回しになりがちだ」にあてはまる人は36.1%だった。一方、あてはまらない人は43.5%となり、7.4ポイントの差が見られた。

自分の体調管理を後回しにしがちかどうかと、日々の幸福感との間にも関連が見られた。ただし、この結果は両者の関連を示すものであり、原因と結果の関係を示すものではない。

日々の生活の中で幸せを感じることが多いか

子育て層の85.1%が自分の体調管理を後回しにしがち

小学生以下の子どもと同居する人を子育て層として回答を分析したところ、子どものかぜは早めにケアする一方、自分のかぜは後回しにしがちな傾向が見られた。

子どもがかぜをひいたときと、自分がかぜをひいたときでケアを始めるタイミングを比較すると、症状に気づいた当日にケアをしなかった人は、子どものかぜでは18.3%だったのに対し、自分のかぜでは36.1%となり、17.8ポイント高かった。

また、子育て層の85.1%が、日ごろから自分の体調管理や健康維持を後回しにしがちだと回答した。これは回答者全体の69.6%を15.5ポイント上回る結果となった。

さらに、かぜをひいたときに最も嫌だと感じることを聞くと、子育て層の67.6%が「仕事や家事、周囲の人への影響」を挙げた。回答者全体の49.8%を17.8ポイント上回っている。一方、「自分のからだがつらくなること」を挙げた人は17.1%にとどまり、回答者全体の29.3%を12.2ポイント下回った。

子育て層は、自分のからだのつらさよりも、仕事や家事、周囲への影響を気にかける傾向が強く、自分自身のケアを後回しにしている様子がうかがえる。

子育て層のかぜのケア

出典:第一三共ヘルスケア『ルル』調べ