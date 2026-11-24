子どものオンライン診療アプリ「キッズドクター」を運営するノーススターは2026年11月11日、「子どもの体調不良時の役割分担・家族内情報共有に関するアンケート調査」の結果を発表した。同調査は2026年10月16日～23日、キッズドクター会員2,410人を対象に、Webアンケートで実施したもの。

子どもの受診対応を5つすべて1人で担う保護者は71.2%

子どもが体調を崩した際、家庭内で誰が受診対応を担当しているか尋ねたところ、「平日に受診するか判断する」「夜間・休日に受診するか判断する」「受診先を選ぶ・受付をする」「受診に付き添う」「受診結果や健康情報を把握・管理する」の5つすべてを回答者自身が担当しているケースは1,716件(71.2%)だった。

家庭内での受診対応の役割分担

受診対応の5つの項目

受診後は91.4%が家族へ情報を共有

受診後に、その結果や子どもの様子を家族へ共有した経験がある人は2,202件(91.4%)だった。共有した情報では、「症状」が96.1%、「診断・受診結果」が93.5%と高く、次いで「医師からの指示」(75.0%)、「処方された薬」(66.4%)が挙げられた。

受診後には、症状や診断結果だけでなく、医師からの指示や処方薬についても家族に共有されていることが分かった。

受診後に家族へ共有した情報

情報共有経験者の30.4%が伝える際に困った経験あり

一方、家族への情報共有経験がある2,202件のうち、670件(30.4%)が情報を伝える際に困った経験があると回答した。

困った経験がある人にその内容を尋ねたところ、最も多かったのは「必要な情報を十分に伝えられなかった」(40.6%)だった。

今回の調査では、子どもの受診判断から付き添い、受診後の情報管理までを1人で担う保護者が多い一方、受診後の家族への情報共有にも難しさを感じている人がいることが分かった。なお、今回の調査回答者は母親が93.9%を占めており、日本の子育て家庭全体を代表する結果ではない。