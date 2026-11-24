ヒューマン・データ・ラボラトリは2026年11月20日、インフルエンザの流行や感染、日常の対策に関する調査結果を発表した。調査は2026年10月27日～10月29日、2025年・2026年の両年にインフルエンザにかかったと回答した20～69歳の生活者2,037人と、内科医・耳鼻咽喉科医・呼吸器内科医504人を対象に、インターネットで実施した。

8～10月のインフルエンザ罹患割合は2025年より2026年が高い

2025年・2026年の両年にインフルエンザにかかったと回答した生活者に、罹患した月を聞いたところ、8月は2025年の2.1%に対し、2026年は4.7%だった。同様に、9月は4.0%から13.4%、10月は8.8%から23.5%となり、いずれの月も2026年の回答割合が前年を上回った。

インフルエンザに罹患した月

約8割が今シーズンのインフルエンザ流行や感染拡大に不安

今後の流行や感染への不安・危機感について聞くと、「非常に感じている」が31.4%、「やや感じている」が47.2%となり、合計78.6%に上った。2025年・2026年の両年に罹患した生活者の約8割が、今後の流行や感染拡大を不安視していることがわかった。

不安・危機感を持つ理由として最も多かったのは、「今後さらに流行が拡大する可能性があるため」で43.0%。次いで、「一度流行が落ち着いても、再び流行する可能性があるため」が40.2%、「同じシーズン中に複数回感染する可能性があるため」が33.5%となった。流行の拡大だけでなく、再流行や複数回の感染も不安の理由に挙がっている。

罹患経験者の43.5%が流行のピーク後に感染対策を緩める・やめる

インフルエンザなどの感染症について、感染対策を緩めたり、やめたりするタイミングを聞いたところ、「流行のピークを過ぎたと感じたとき」が43.5%で最多となった。

一度流行が落ち着いたように見えても、その後に再び流行の山が訪れる可能性があるため、対策を続けることが大切だとしている。

約8割の医師がインフルエンザ患者の来院時期が早まっていると回答

医師にインフルエンザ患者が来院するタイミングについて聞いたところ、「とても早くなっている」が34.5%、「やや早くなっている」が44.8%となり、合計79.3%が早まっていると回答した。約8割の医師が、診療現場で患者の来院時期の早まりを感じていることがわかった。

インフルエンザ患者が来院するタイミング

医師の75.4%が1シーズン中の複数回感染の可能性を指摘

1シーズン中に同じ人が複数回感染する可能性について聞くと、「可能性が高いと思う」が30.6%、「可能性がやや高いと思う」が44.8%となり、合計75.4%だった。

1シーズン中に同じ人が複数回感染する可能性

医師の82.3%が今年のインフルエンザ流行期間は例年より長期化すると予想

今年のインフルエンザの流行期間について聞いたところ、「例年より長期化すると思う」が34.5%、「例年よりやや長期化すると思う」が47.8%となり、合計82.3%の医師が流行期間の長期化を予想した。

異例の早期流行を受け、医師の約8割が例年よりも流行期間が長引く可能性を指摘している。

今年のインフルエンザの流行期間

医師の83.9%が複数回の流行ピークを迎える「多峰性インフルエンザ」を警戒

1シーズン中に複数の流行ピークを有する「多峰性インフルエンザ」になる可能性について聞いたところ、「可能性があると思う」が29.7%、「やや可能性があると思う」が54.2%となり、合計83.9%が可能性を認める回答をした。

実際に、日本の2023/24シーズンには、2023年12月4日～12月10日にピークを迎えた後、年末に向けて患者報告数が減少したものの、年明けから再び増加し、2024年2月5日～2月11日にもう一つのピークを迎える二峰性の流行が確認されている。また、2023年中はA型の報告が多く、年明けからはB型の報告が多くなった。

今年は夏の厳しい暑さや天候の変化に伴い、冷房の効いた屋内で過ごす時間が長くなるなど、生活様式の変化もインフルエンザの早期流行に影響した可能性が指摘されている。こうした気候や生活環境の変化も、例年とは異なる流行につながる可能性がある。

医師の68.3%がインフルエンザ対策として免疫機能の維持を重視

インフルエンザの感染対策として、免疫機能を維持することの重要性について聞いたところ、「非常に重要である」が28.8%、「やや重要である」が39.5%となり、合計68.3%が重要だと回答した。

免疫機能を維持することの重要性

免疫機能を維持するためにおすすめの方法としては、「バランスのよい食事」が49.0%で最多。次いで、「腸内環境を整える」が40.9%、「睡眠時間の確保」が37.7%、「過度なストレスを避ける」が34.7%となった。食生活や睡眠など、日常生活に関わる項目が上位に挙がっている。

免疫機能を維持するためにおすすめの方法

免疫機能の維持におすすめの食材は「野菜・果物類」「ヨーグルト等の乳製品」「たんぱく質を含む食品」

免疫機能の維持におすすめの食材について聞いたところ、「野菜・果物類」が41.1%で最多となった。次いで、「ヨーグルト等の乳製品」が40.9%、「たんぱく質を含む食品」が39.5%と、上位3つの食材群が高い割合となった。

免疫機能の維持におすすめの食材

流行のピークを越えた後も感染対策と日々の健康管理を

今年は、長引く暑さなどの気候変化に伴い、冷房の効いた屋内で過ごす時間が増えるといった生活様式の変化や人流の増加も、インフルエンザの早期流行に影響した可能性がある。

また、インフルエンザは通常、A型の流行が先行し、その後B型の流行が広がるなど、1シーズン中に複数の流行ピークを迎える場合がある。今回の調査でも、83.9%の医師が「多峰性インフルエンザ」の可能性があると回答しており、今後も流行が繰り返される可能性に注意が必要だとしている。

流行が落ち着いたように見えたり、すでに一度感染したりした場合も、対策を終える区切りにせず、継続して備えることが重要となる。手洗いや換気などの基本的な感染対策に加え、医師が免疫機能の維持におすすめする「野菜・果物類」「ヨーグルト等の乳製品」「たんぱく質を含む食品」をはじめとするバランスの取れた食事や、十分な睡眠を心がけることが大切だとしている。