子どもがインフルエンザと診断され、自宅で看病することに。水分をあまり飲めないときや、熱でつらそうなときはどうすればいいのでしょうか。自宅での看病の基本から、異常行動による事故を防ぐ方法、救急車を呼ぶ目安まで紹介します。

自宅での看病、まず気をつけたいことは?

子どもがインフルエンザになったとき、自宅の看病で気をつけたいポイントを見ていきましょう。

水分はどう飲ませる? 食事がとれないときは?

発熱中は、こまめに水分をとり、ゆっくり休ませましょう。食欲がないときは、無理に食べさせず、水分補給を優先します。

一度にたくさん飲めないときは、少量ずつ、こまめに与えます。乳児なら母乳やミルクを少しずつ、年齢に応じて普段飲み慣れた水分を与えましょう。嘔吐や下痢で水分や塩分を失っているときは、経口補水液も選択肢です。

おしっこの回数や量が普段より明らかに減っていないか、乳幼児ではおむつのぬれ方も見ておきましょう。水分がほとんどとれない、飲んでも繰り返し吐く、尿が著しく少ないときは、早めに医療機関へ相談してください。

熱が高いとき、どう過ごさせればいい?

熱が上がっていて寒がるときは厚着をさせるなどして温めてあげましょう。熱が上がりきって暑がっているときは薄い衣類に変えて、汗をかいたら着替えさせます。本人が楽になるのであれば、氷嚢や保冷剤をタオルで包んで頭や首、脇の下、足の付け根に当てて冷やします。不快であれば無理に冷やさなくても構いません。

熱の高さだけで解熱剤を使うかどうかを決める必要はありません。発熱や痛みでつらそうなときは、医師から指示された解熱剤を使いましょう。子どものインフルエンザでは一般にアセトアミノフェンが使われます。量や間隔、回数は処方時の指示に従い、大人用の薬や手元に残った薬を自己判断で使わないでください。

看病中、子どものどんな様子を見ておく?

体温のほか、呼びかけへの反応、顔色や呼吸、水分をとれた量、排尿の回数を見ておきましょう。発熱や症状が始まった時刻、使った薬を記録しておくと、相談や受診の際に伝えやすくなります。

呼吸が普段より速い、水分がとれない、尿が明らかに減るなど、いつもと違う状態が続くときは早めに医療機関へ相談してください。

「異常行動」にどう備える?

インフルエンザにかかると、突然走り出す、部屋から飛び出そうとするなどの異常行動が起こることがあります。抗インフルエンザ薬を使ったかどうかにかかわらず、注意が必要です。

転落などにつながりかねない異常行動は、発熱から2日以内に起こることが多いとされています。厚生労働省は、少なくとも発熱から2日間は子どもを一人にせず、事故防止対策をとるよう呼びかけています。

玄関や窓を施錠し、可能であればベランダに面していない部屋や、戸建てなら1階の部屋で寝かせましょう。夜間も、子どもの様子を確認できるようにしておきます。

インフルエンザ脳症とは? 救急車を呼ぶ目安

インフルエンザ脳症は、インフルエンザに伴って起こる急性脳症です。まれですが、けいれんや意識の異常、普段と違う言動が現れ、急速に状態が悪化することがあります。熱性けいれんや発熱時の一時的な言動との区別は、家庭では難しいことがあります。

次のような場合は、すぐに119番に通報してください。

・けいれんが5分たっても止まらない、または意識が戻らないまま繰り返す

・呼びかけても反応しない、けいれんが止まっても意識が戻らない

・息が明らかに苦しそう、唇が紫色になっている

けいれんが起きたら、安全な場所で体を横向きにし、口に物や指を入れず、始まった時刻を確認します。初めてのけいれんは、短時間で止まり普段の反応に戻っても、速やかに医療機関に相談してください。普段と違う言動が続く、繰り返す場合も、早急に受診しましょう。

緊急のサインがなく、夜間や休日に受診すべきか迷う場合は、子ども医療電話相談(#8000)に相談できます。

子どもがインフルエンザになったとき注意したいことについて、専門医に聞いてみました。

インフルエンザで40度前後の高熱が出たり、言動がおかしくなったりすると、脳に影響が出ているのではと心配になると思います。合併症として脳症という重い病気があるのは事実なので、無理もありません。 夜中に意味の通らないことを言ったり、急に動き回ったりしたときは、まず落ち着いて安全を確保してください。窓やベランダ、階段から離し、無理に押さえつけずにそばで見守ります。そのうえで、名前を呼んで目が合うか、保護者を認識できているか、簡単な問いかけに答えられるかを確認しましょう。始まった時刻と続いた時間をメモし、可能なら動画で記録しておくと受診の際に役立ちます。落ち着いた後は、普段どおりの受け答えができるか、すぐに同じ言動が出ないかを見てください。 短時間で普段の様子に戻った場合でも、心配が強いときは医療機関に相談しましょう。おかしな言動が長く続く、何度も繰り返す、落ち着いた後もぼんやりしているといった場合は、早急に受診してください。呼びかけても反応しない、けいれんが5分以上続く、けいれんが止まっても意識が戻らない、呼吸が苦しそうといった場合は、ためらわず119番に通報してください。