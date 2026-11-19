Amazon Musicは19日、2026年に日本で最も再生された楽曲ランキング「2026年 Top 50 総合チャート」と、「2026年 海外で最も再生された国内楽曲 Top 10」を発表した。国内では米津玄師の「IRIS OUT」、海外ではKing Gnuの「AIZO」がそれぞれ1位という結果となった。

※集計期間：2026年1月1日〜2026年10月15日

米津玄師「IRIS OUT」が年間1位、ミセスはTOP10に5曲

「2026年 Top 50 総合チャート」で首位となったのは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌である米津玄師の「IRIS OUT」。2位にはMrs. GREEN APPLEの「lulu.」、3位にも同グループの「ライラック」がランクインした。

4位にはM!LK「好きすぎて滅！」、5位にはMrs. GREEN APPLE「ダーリン」が続き、6位はKing Gnu「AIZO」、7位はサカナクション「怪獣」、8位はアイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」となった。

さらにMrs. GREEN APPLEは「ケセラセラ」が9位、「Soranji」が10位に入り、TOP10のうち実に5曲を占めた。TOP50全体では13曲がランクインしている。

「2026年 Top 50 総合チャート」TOP10

1位 「IRIS OUT」／米津玄師

2位 「lulu.」／Mrs. GREEN APPLE

3位 「ライラック」／Mrs. GREEN APPLE

4位 「好きすぎて滅!」／M!LK

5位 「ダーリン」／Mrs. GREEN APPLE

6位 「AIZO」／King Gnu

7位 「怪獣」／サカナクション

8位 「革命道中 - On The Way」／アイナ・ジ・エンド

9位 「ケセラセラ」／Mrs. GREEN APPLE

10位 「Soranji」／Mrs. GREEN APPLE



海外ではKing Gnu「AIZO」が1位

一方、2026年1月1日～9月30日の再生回数を集計した「2026年 海外で最も再生された国内楽曲 Top 10」では、King Gnuの「AIZO」が1位を獲得。国内ランキング1位の米津玄師「IRIS OUT」が2位に入り、アニメ主題歌が海外でも存在感を示した。

3位にはAdo「愛して愛して愛して」、4位にはimase「NIGHT DANCER」、5位には藤井 風「死ぬのがいいわ」がランクイン。このほか米津玄師「KICK BACK」、King Gnu「SPECIALZ」、椎名もた「少女A」、RADWIMPS「すずめ [feat. 十明]」、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」がTOP10入りした。

※「2026年 海外で最も再生された国内楽曲 Top 10」（集計期間：2026年1月1日〜2026年9月30日）

“平成リバイバル”にも注目

Amazon Music音楽事業本部コンテンツ編成部長の関謙一氏は、2026年のランキングについて、音楽の中心には「人」があり、「誰が、どのような想いで生み出したのか」、そして音楽に「どう共感し、分かち合うのか」が一層大きな意味を持つようになったとコメント。

また、TOP50にはKANA-BOON「シルエット」やポルノグラフィティ「アゲハ蝶」といった過去のヒット曲も入り、関氏はこうした動きを“平成リバイバル”の表れの一つと捉えている。

Amazon Musicでは年間ランキングのほか、「Best of 2026: J-POP」「Best of 2026: J-ROCK」「Best of 2026: J-Hip Hop」「Best of 2026: Anime」「Best of 2026: K-Pop」の5つのプレイリストも公開している。