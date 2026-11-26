嵯峨野観光鉄道は、初代トロッコ列車の引退に伴うラストランイベントを12月に開催すると発表した。1991年の開業から35年間にわたり活躍してきた現行車両は12月29日の営業運転をもって引退。2027年3月1日に新たなトロッコ列車がデビューする予定となっている。

嵯峨野観光鉄道の初代トロッコ列車は12月29日の営業運転をもって引退

12月1～29日の期間、ディーゼル機関車DE10形と客車側の先頭車両(SK200)に記念ヘッドマークを装着。それぞれ車両を描いたイラストに「ありがとう そして新たな旅へ」「ラストラン」の文字と引退日を盛り込んだデザインとする。改札前に現行車両の写真を使用したラストラン横断幕も掲出する。

12月25日の16時40分から19時まで、トロッコ嵯峨駅のホームで「これでラスト!! DE10機関車・SK200撮影会」を開催。ホーム上や客車の車内で写真撮影を楽しめるほか、機関車のエンジン始動・停止の実演を見学できる。定員20人、参加費7,000円で、12月1日10時から12月18日23時59分まで、嵯峨野トロッコ列車の公式予約サイトで販売。参加者に記念品を進呈する。

営業運転最終日の12月29日、15時20分からトロッコ嵯峨駅コンコースで「さよならセレモニー」を開催。京都市立嵯峨中学校吹奏楽部による演奏、車両担当者への花束贈呈、最終列車「嵯峨野15号」「嵯峨野16号」の乗務員紹介、ハンドル渡しなどを行う。両列車の乗客にノベルティを配布するほか、エンジン停止もイベントの一環として実施する。

ラストラン記念グッズとして、鉄道模型メーカーのポポンデッタとコラボしたNゲージ6両フルセットを数量限定で発売する。嵯峨野観光鉄道限定のオリジナル特典を付けた特装パッケージ仕様とし、12月1日から注文を受け付ける。なお、新たなトロッコ列車の出発式は2027年3月1日に開催予定。詳細は別途発表される。