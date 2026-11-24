回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は11月26日より、はごろもフーズの「シーチキン」を使用し、その旨みを甘口カレーのまろやかなコクとともに楽しめるコラボレーションメニュー全3品を、かっぱ寿司全店にて販売する。

今回登場するのは、はごろもフーズの定番「シーチキンLフレーク」を甘口カレーで仕立てた「カレーシーチキン」を、お寿司とうどんで楽しめるコラボメニュー全3品。毎月27日は「2(ツ)7(ナ)」の語呂合わせから「ツナの日」とされており、中でも11月27日は「11(いい)27(ツナ)」にちなむ「いいツナの日」。今回はこれに合わせ、11月26日からコラボメニューを展開する。

まずは、シーチキンの旨みと、甘口カレーのまろやかな味わいを楽しめる「カレーシーチキン軍艦」(176円)。シャキシャキとした食感のきゅうりがアクセントに。

また、「カレーシーチキン」と、かっぱ寿司の定番ネタ「感動コーン」を一皿に盛り合わせた「カレーシーチキン 感動コーン軍艦」もラインアップ。コーンのやさしい甘みとプチプチとした食感がアクセントとなっている。

かっぱ寿司「やみつき!カレーシーチキン まぜうどん 」(462円)

さらに、「カレーシーチキン」に、きゅうりや青ねぎ、揚げ玉などを合わせた「やみつき!カレーシーチキンまぜうどん」(462円)もラインアップ。きゅうりの食感や青ねぎの風味、揚げ玉の香ばしさがアクセントとなる、クセになる味わいの一杯となっている。

※「シーチキン」に店内仕込みのツナを4割程度合わせる場合がある。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がある。

※一部店舗では、取り扱い商品が異なる場合がある。

※掲載写真はイメージ。

※「シーチキン」は、はごろもフーズの登録商標。