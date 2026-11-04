三井不動産商業マネジメントは11月13日～29日、三井ショッピングパーク ららぽーとやラゾーナ川崎プラザ、ダイバーシティ東京プラザなど約30施設(※)にて「BLACK FRIDAY～出会え！買っちゃえ！～」を開催する。

BLACK FRIDAY～出会え！買っちゃえ！～

期間中は最大75%OFFのセールに加え、「どさんこメロン ショコリキサー」(ゴディバ)、「黒ごま シェイクール」(タリーズコーヒー、タリーズコーヒー＆TEA)など、三井ショッピングパーク施設だけの、"限定グルメ"が登場する。

11月4日～29日には、「SNSプレゼントキャンペーン」も実施。ららぽーと公式Xアカウントをフォロー＆対象の投稿をリポストした人の中から抽選で3名に、黒毛和牛＆黒トリュフの豪華賞品が当たる。

期間中(会期は施設によって異なる)は、対象施設での購入で、人気の家電や三井ショッピングパークポイントなどが当たる大抽選会を開催する。プレミアム・ゴールド会員限定の最大10%ポイントアップ施策も実施する。

同期間には全国14施設の三井アウトレットパークでも、BLACK FRIDAYを開催する。

※三井ショッピングパーク ららぽーと 20施設【TOKYO-BAY、新三郷、柏の葉、富士見、立川立飛、横浜、海老名、湘南平塚、豊洲、磐田、沼津、名古屋みなとアクルス、愛知東郷、安城、EXPOCITY、堺、和泉、門真、甲子園、福岡】、ラゾーナ川崎プラザ、ダイバーシティ東京 プラザ、ライフスタイルパーク 8施設【ららテラス(TOKYO-BAY、川口、北綾瀬)、ララガーデン(春日部、川口、長町)、アルカキット錦糸町、ラブラ万代・ラブラ２】

※ララガーデン春日部 11月16日～29日、ララガーデン長町11月20日～29日は会期が異なる