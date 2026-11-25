ルノーのコンパクトSUV「キャプチャー」に、新開発の1.8Lエンジンを積むフルハイブリッドモデルが登場した。WLTCモード燃費は輸入車SUVトップの24.5km/L。横浜から千葉方面へ約130kmを走って、走りと実燃費を確かめてきた。

ルノー「キャプチャー エスプリ アルピーヌ フルハイブリッド E-TECH」に試乗した(本稿の写真は撮影：原アキラ)

アルピーヌのエッセンスを取り入れた内外装

ルノーのコンパクトSUV「キャプチャー」に、新開発のフルハイブリッドシステムを搭載した「エスプリ アルピーヌ フルハイブリッド E-TECH」が登場した。2026年10月15日に発売されたばかりの新モデルは、エンジンの刷新や駆動用バッテリーの大容量化によって動力性能と燃費性能を向上。さらに、Googleサービスを利用できるコネクテッド機能や快適・安全装備を充実させ、コンパクトSUVとしての魅力を一段と高めている。

キャプチャーは、ルノーのコンパクトカー「クリオ」(日本名：ルーテシア)と基本骨格を共有するSUVで、都市部で扱いやすいボディサイズと実用性の高さが魅力。なかでも「エスプリ アルピーヌ」は、ルノーグループのスポーツカーブランド「アルピーヌ」の世界観を取り入れたスポーティーな仕様であり、通常のキャプチャーとはひと味違う存在感を放っている。

エクステリアはシャープなLEDヘッドライトや立体的なフロントグリル、彫刻的なボディラインによって、都会的で精悍な印象に仕上げられている。エスプリ アルピーヌ専用のアルミホイールやエンブレム、スポーティーな加飾が特別感を演出。フランス車らしい個性的なデザインでありながら、過度に派手ではなく、上品さを感じさせるスタイリングが魅力だ。

インテリアもスポーティーさと質感の高さを重視している。アルピーヌのイメージカラーであるブルーを取り入れたアクセントや専用シート、シートベルトなど、随所にこだわりの装飾が施されている。コックピットメーターは7インチから10インチに大きくなり、地図やルート案内も表示できるようになった。大型ディスプレイとあわせて、視認性と操作性にも配慮している。シフトセレクターは従来のレバーから、「e-シフター」と呼ぶ小型の四角い形状のものに変更された。コンパクトSUVでありながら後席の居住性や荷室の使い勝手にも優れ、買い物から家族でのドライブ、週末の旅行まで幅広く対応する。

1.8Lエンジンでパワーアップした「E-TECH」

最大の注目点は、ルノー独自の「フルハイブリッド E-TECH」の進化だ。このシステムは、電気自動車の開発技術とF1で培ったエネルギーマネジメントのノウハウを活用したもの。ガソリンエンジンに駆動用EモーターとHSG(ハイボルテージスターター＆ジェネレーター)を組み合わせ、電子制御ドッグクラッチ マルチモードATによって効率的に動力を伝達する。発進時にはモーターのみで走行し、走行状況に応じてエンジンとモーターを使い分けるほか、減速時にはエネルギーを回生してバッテリーに蓄える。

今回は従来の1.6L直列4気筒自然吸気エンジンに代わり、新開発の1.8L直列4気筒自然吸気エンジンを採用したことで、エンジンの最高出力は94psから109psへ、最大トルクは148Nmから172Nmへと向上した。燃料供給方式も従来の間接噴射から350barの高圧ダイレクトインジェクションへ変更し、燃焼効率を高めている。これにより、システム最高出力は従来の143psから158psに引き上げられ、0～100km/h加速も10.6秒から8.9秒へと短縮された。

さらに、駆動用リチウムイオンバッテリーの容量を1.2kWhから1.4kWhに拡大。モーター走行できる距離を延ばすとともに、エネルギーの利用効率を改善した。トランスミッションの制御も最適化され、変速の滑らかさや静粛性も向上している。その結果、WLTCモード燃費は従来の23.3km/Lから24.5km/Lへと改善し、輸入車SUV(EVを除く)でトップの低燃費を達成した。また、従来のCOMFORT、ECO、SPORTに加え、走行状況に応じて各モードを自動で切り替える「SMARTモード」も新たに採用している。

横浜～千葉を走って実燃費をチェック

試乗ルートは横浜市内のルノー・ジャポン本社をスタートし、首都高速からアクアラインで海を渡って千葉県かずさ方面へと向かい、そこで折り返して元に戻る約133.5kmを走行した。

とくに市街地では、電気モーターによる滑らかで静かな走行が魅力で、信号待ちからの発進や渋滞時にも快適に運転できる。一方、加速が必要な場面ではエンジンとモーターが協調し、カタログ値が示すとおり従来型より力強い走りを見せる。走行性能と燃費性能を高い次元で両立しているのがはっきりとわかる。

低速域や高速道路での一定速度の走行中は、なるべくモーターを使って走る設定に。ドッグクラッチによる変速や「SMARTモード」などをうまく組み合わせて走った結果、トータルの燃費は23.3km/Lを記録した。

フランス車ならではの乗り味も抜群で、やや硬めながらしなやかなサスペンションは路面の凹凸を巧みに吸収しつつ、カーブでは安定した姿勢を保つ。ステアリング操作に対する反応も自然で、街中では軽快に、高速道路では落ち着いた走行感覚を味わえる。単なる移動手段ではなく、運転そのものを楽しめるSUVといえるだろう。

Google搭載で車内のデジタル機能も進化

車内のデジタル機能も大きく進化した。10.4インチの縦型タッチスクリーンを備える「openR link」にはGoogleサービスを搭載。スマートフォンを接続せずに、GoogleマップによるナビゲーションやGoogleアシスタントによる音声操作が利用できる。音声で目的地の検索やエアコンの温度調整、音楽再生などを行えるほか、車載ソフトウェアの無線アップデートにも対応する。

さらに、スマートフォンアプリ「My Renault」との連携により、車両の駐車位置や走行距離の確認、離れた場所からのライトやホーンの操作も可能だ。これらのコネクテッドサービスは8年間無償で利用できる。

快適装備では、日本市場のルノー車として初めて「ハーマンカードン」製オーディオシステムを標準装備。9個のスピーカーと10チャンネルアンプによる総出力410Wのシステムが、車内のどの席でも臨場感のあるサウンドを提供する。安全面でも、高解像度の360°カメラや、ドライバーの注意散漫を検知して警告するドライバーモニタリングシステムを新たに採用した。

価格は494万円(2トーンのボディカラーは7万円高)。新型キャプチャー エスプリ アルピーヌ フルハイブリッド E-TECHは、力強い加速と優れた低燃費、先進のデジタル機能、充実した快適・安全装備を融合した1台だ。走る楽しさと日常の使いやすさを高い次元で両立した、ルノーならではの個性が光るコンパクトSUVに仕上がっている。

【フォトギャラリー】ルノー「キャプチャー」