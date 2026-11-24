日産自動車は2026年11月19日、軽スーパーハイトワゴン「ルークス」の商品改良モデルを発売した。現行型(4代目)の発売は2025年10月。それから約1年がたち、累計販売台数はまもなく10万台に届くという。

改良のテーマは「好評なところはそのまま、選びやすさはさらに」。標準車にターボエンジンを積んだ「Xターボ」を新設定し、日産モータースポーツ&カスタマイズ(NMC)が手がけるアウトドア風の「ROCK CREEK」(ロッククリーク)も追加した。日産が開いた説明会で変更点と狙いを聞いてきた。

新型ルークスの売れ行きは?

日産の社内集計によると、新型ルークスの累計販売台数は2026年10月末の時点で約99,400台。発売初月の2025年10月から、月平均で約7,000～8,000台のペースで売れてきた計算だ。

旧型の年間販売台数は、2024年が70,697台、2025年が71,498台(いずれも全軽自協調べ)。年7万台前後で横ばいだった。新型になって初めての通年となる2026年は、1～10月の累計だけで82,337台(前年同期比144.8％)に達している。日産の担当者も、改良前に比べて販売ペースは「1段も2段も」伸びていると話す。軽スーパーハイトワゴン市場でのシェアも上がったそうだ。

ただし、このクラスにはホンダ「N-BOX」、スズキ「スペーシア」、ダイハツ工業「タント」という強敵がそろう。2026年1～10月の累計は、N-BOXが172,779台、スペーシアが138,298台、タントが103,845台。ルークスは伸び率では頭ひとつ抜けているものの、タントとはまだ約2万台の差がある。日産も「販売台数の順位が変わるところまではいっていない」と認める。

ルークスを買っているのはどんな人なのか。日産が示した注文書のデータ(2025年9月18日～2026年11月18日)では、50代以上が約7割を占める。30代以下は16％、40代は15％だ。男女比はほぼ半々。下取りに出されたクルマの約7割が軽自動車で、他社からの乗り換えではタント(11.1％)とN-BOX(10.6％)が多い。ライバルから客を奪いつつある様子がうかがえる。

グレードは上級の「ハイウェイスター」系が7割超で、運転支援技術「プロパイロット」を備えた「プロパイロットエディション」が36％を占める。運転席からの見やすさを訴える「見えルークス」、室内の広さを訴える「広すぎルークス」という宣伝が効いたのか、周囲をカメラで確認できるナビ一体型のメーカーオプションは、ハイウェイスターでは71％の人が選んでいる。「普通、メーカーナビの装着率は2～3割」(日産)というから、かなりの高さだ。

標準車にターボを足した理由

今回の改良の目玉のひとつが、標準車のターボモデル「Xターボ」だ。これまでターボエンジンを積むのは上級の「ハイウェイスター Gターボ」だけで、価格は2WDでも220万円を超えていた。

日産自動車 商品事業企画部 チーフプロダクトスペシャリストの田中裕樹氏によると、販売の現場では「ハイウェイスターまではいらないけど、ターボはあったらいい」という声があったそうだ。「220万円、230万円という価格だと、一部のお客さまにしか届かない」と田中氏。クルマの価格が全体に上がっているなか、ターボをもっと身近にしたかったという。

Xターボの価格は2WDが198万2,200円、4WDが213万8,400円。2WDは200万円を切った。ハイウェイスター Gターボ(2WD、220万6,600円)より約22万円安い。ハイウェイスターのメッキや大きなホイールよりも、「かどまる四角」をモチーフにした標準車のポップな顔が好きという人には、うれしい選択肢だろう。

先代ルークスにはもともと標準車のターボがあった。新型の発売時には、開発効率などの理由でいったん見送っていた。ライバルでは標準車のターボが減る傾向にあるが、田中氏は「他社と同じことをやっていてはダメ」と話す。ハイトの高い軽は車体が重く、人や荷物をたくさん積むと非力さを感じやすい。高速道路や坂道をよく走る人にとって、200万円を切るターボの意味は大きい。

「ロッククリーク」って何?

もうひとつの目玉が、アウトドアテイストの「ロッククリーク」だ。日産のカスタムカーを手がけるNMCのモデルで、始まりは2018年にアメリカ市場のSUV「パスファインダー」に設定したもの。名前はワシントンD.C.にある国立公園「ロック・クリーク・パーク」に由来する。

日本では2025年の「エクストレイル」、2026年の「キックス」に続き、ルークスが3台目となる。NMC 商品戦略・企画部の永澤清和氏によると、エクストレイルとキックスでは「5台に1台」がロッククリークという人気ぶりだ。ルークス版の販売目標は公表していないが、永澤氏は兄貴分と同じ20％程度はいけるのでは、と期待を込める。

ロッククリークはブラックの専用フロントバンパーとシルバーのプロテクターでタフな顔つきに

ロッククリークのコンセプトは「Adventure, Every Day」。天気のいい日曜日に家族で出かけ、芝生にシートを広げてお弁当を食べる。そんな日常のちょっとした「冒険気分」を盛り上げるクルマを目指したという。

外観は専用のフロントバンパーと大型のシルバープロテクター、ブラックのルーフレールなどでタフな雰囲気を演出する。ロッククリークの共通アイコンである「3スロット」は、エクストレイルやキックスより低い位置に配置した。NMCのデザイナーによると、背の高いルークスで上の方に付けると不安定に見えるためだという。4WD車は大径タイヤで最低地上高を10mm上げ、タイヤに合わせて足回りも調整している。

室内はブラック基調で、シートは防水仕様。溶岩をイメージした「ラバレッド」のステッチが差し色になる。荷室の床も汚れに強いタイプで、後席の背もたれも防水。濡れたアウトドア用品や泥だらけの靴を気にせず積めるのはありがたい。ボディカラーは「シナモンラテ」を中心に、モノトーンとツートーンで全8色を用意する。

なぜ新型の発売と同時にロッククリークを出さなかったのか。永澤氏によると、このクラスで一番売れているのはメッキで飾ったカスタム系のグレード。まずそちらに当たる「AUTECH LINE」を2026年2月に投入し、続いてアクティブ系のロッククリークを出すという順番だったそうだ。価格は以下のとおり。

ナビも快適装備も「選びやすく」

そのほかの変更点も、「選びやすさ」がキーワードだ。

まず、メーカーオプションのディスプレイオーディオに「NissanConnect インフォテインメントシステム[シンプル]」を追加した。Googleのナビを内蔵した従来型は好評だが、値段が張るという声もあった。シンプルはGoogleのナビを省き、価格を従来型より8万円抑えた。それでもゼンリンのナビ機能や、周囲を立体的に映す「インテリジェント アラウンドビューモニター」は使える。緊急時にオペレーターにつながるSOSコールも付く。

「快適パック」は、Sを除く全グレードで標準装備になった。IRカット&スーパーUVカットガラス、後席のシーリングファン、パーソナルテーブル、USB電源ポート、ロールサンシェードなどがセットで、もともとハイウェイスターでは94％が選んでいた人気オプションだ。4WD車には、凍ったワイパーを溶かすヒーターなどを含む「クリアビューパッケージ」を標準装備とした。

ボディカラーでは、これまでツートーンの屋根にだけ使っていた「セトブルー」を、モノトーンでも選べるようにした。「セト」は瀬戸内海ではなく瀬戸物の意。昔の陶器の差し色の青がイメージだそうだ。モノトーン車はドアミラーをブラックにして、引き締まった印象になった。

価格はSが据え置き。快適パックが標準になった分、ほかのグレードは値上がりしている(例：Xの2WDは1,73万9,100円→1,78万900円)。主なグレードの価格は以下のとおり。

フルモデルチェンジで販売に勢いが付いた新型ルークスだが、強豪ぞろいのライバルを抜くにはもうひと押し必要だ。手の届くターボと遊び心のあるロッククリークが、その差をどこまで詰められるかに注目したい。

【フォトギャラリー】ルークス

【フォトギャラリー】ルークスのロッククリーク