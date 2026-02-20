通信カラオケ・JOYSOUNDは、ヨルシカのDigital Album『二人称』リリースを記念して、直筆サイン入りオリジナルペンケースなどが当たる「ヨルシカ×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、3月4日から5月6日まで開催する。

本キャンペーンへ参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、「プレイシック」をはじめとする課題曲を選曲。

その場でスマートフォンに表示されるスピードくじで、ヨルシカ×JOYSOUND 直筆サイン入りオリジナルペンケースが3人に、ヨルシカ×JOYSOUND オリジナルペンケースが30人に当たる。

なお、スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも応募できる。

対応機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX。課題曲は、「雲になる」「花も騒めく」「魔性」「プレイシック」「ポスト春」「太陽」「晴る」「忘れてください」「修羅」「火星人」「ルバート」「火葬」「アポリア」「へび」「うめき」「啄木鳥」「ヒッチコック」「月光浴」「千鳥」「櫂」となる。