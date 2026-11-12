全国のセブン‐イレブン店舗では11月13日より、たまごっち30周年を記念したコラボフェアを開催する。セブン‐イレブン限定のオリジナルパッケージ商品を販売するほか、対象商品の購入で限定グッズがもらえるキャンペーン、たまごっちLINEキャンペーンなど、複数の企画を同時に実施する。

コラボ商品は全6品

「セブンイレブンで発見! たまごっちキャンペーン」のデイリーコラボ商品は全6品で展開する。『まめっちのカスタード&ミルククリームクレープ』(213.84円)は、口どけの良いミルククリームと濃厚なカスタードを「まめっち」をイメージした淡いクリーム色の生地で包んだ定番のクレープ。発売日は11月10日から順次。

『みゃおっちのいちごソースとミルクのどら焼』(237.60円)は、ほどよい酸味と甘みのあるいちごソース、なめらかなミルクホイップが味の特徴。「みゃおっち」をイメージした、ピンク色のもっちり食感のどら焼生地でサンドしている。発売日は11月10日から順次。

みゃおっちのいちごソースとミルクのどら焼

『みんなしゅ～ご～! たまごサラダロール』(149.04円)は、しっとり食感のコッペパンにコクのあるたまごサラダを絞った、優しい味わいのロールパン。発売日は11月12日から順次(販売エリアは、沖縄県を除く全国)。

みんなしゅ～ご～! たまごサラダロール

『たまごっちのチーズ肉まん』(198.72円)は、とろ～りチーズと肉まんを組み合わせた数量限定の中華まん。まるでまんまるな「べびまるっち」のような中華まんに、ランダムで4種類の「たまごっち」たちのデザインが入っている。発売日は11月10日から順次。

たまごっちのチーズ肉まん

『みみっち大好き野菜スティック おろしりんご入りにんじんの香味マヨ』(429.84円)は、フルーティーな香味マヨソースで食べる「みみっち」も大好きな野菜スティック。「とことこヤング」の色をイメージした、黄色い玉子を組み合わせた。

みみっち大好き野菜スティック おろしりんご入りにんじんの香味マヨ

『セブンプレミアム おやじっちの屋台おでん』(429.84円)は、5種の具材にだしの旨みがしみこみ、ほっとする味のおでん。「おやじっち」が営むおでん屋台のおいしいおでんをイメージした。発売日は11月12日から順次。

セブンプレミアム おやじっちの屋台おでん

エンタメを強化していく

セブン‐イレブン・ジャパン マーケティング本部の福島一晃氏は、セブン‐イレブンが目指す未来像について「街の人をより幸せにする店舗にしていきたい」と抱負を語る。そのために、カウンター商材をより充実させ、食シーン・客層を明確にしたカテゴリー戦略を推し進め、デジタルサイネージを活用した魅力ある情報発信に努め、7 NOWやID・ポイント・アプリ戦略についても強化する。さらには「IPコンテンツ・アパレルの充実により、新たなお客様も獲得していきます」と力を込める。

セブン‐イレブン・ジャパン マーケティング本部 IP・コンテンツ戦略部 総括マネジャーの福島一晃氏

同社では「エンタメに強いセブン‐イレブン」を目指して2026年6月に「IP・コンテンツ戦略部」を新設した。その理由について、福島氏は「玩具を中心としたマーケットは年々伸び続けており、将来性も間違いありません。セブン‐イレブンにおいても玩具の売上推移は右肩上がりで、26年上期の実績は前年比125%、21年比だと253%も伸びている状況です。玩具は、いま当社にとっても稼ぎ頭です」と説明する。

今回のコラボフェアではバンダイの協力を得て、たまごっちの様々なキャンペーンを実施していく。「一番くじ Tamagotchi ～夜空で発見!? 12星座とたまごっち～」(781円)は11月21日より順次、店頭発売する予定。A賞「流れ星キラリ★ブランケットinクッション」、B賞「星空を見上げよう★まめっちスタンドミラー」、C賞「一番星★まるっちボウル」、D賞「お星さまといっしょ★ぬいぐるみマスコット」、E賞「流れ星★とってもすてきなマグカップ」のほか、メタルチャーム、ラバーコレクション、シール、トランプなどの豪華景品を用意している。「バンダイさんには多大なご尽力をいただきました」と福島氏。

「一番くじ Tamagotchi ～夜空で発見!? 12星座とたまごっち～」の景品の一例

グロサリー商品として、たまごっちの本体「オリジナルたまごっち グルメスター」(3,080円)を11月13日から順次発売する。30周年記念アートを使用した、セブン‐イレブン限定デザインとなっている。

オリジナルたまごっち グルメスター

「たまもりしーるリフィル グルメのわくせいセット」(638円)も11月13日から順次発売する。貼ってはがせるぷっくりシールとリフィルのセットで、こちらも30周年記念アートのデザイン。

たまもりしーるリフィル グルメのわくせいセット

セブン‐イレブン限定の「たまごっち カスタムキーリング」(418円)も11月13日から順次発売。キーリングつきマスコットで、全8種で展開する。

たまごっち カスタムキーリング

そして、各メーカーの協力によりガム12種類、アイス4種類、ドリンク3種類、スナック6種類の対象商品を購入すると限定グッズがその場でもらえるキャンペーンも実施する。

このほか、たまごっちLINEキャンペーンではポイントを集めるとたまごっちデジタルシールがもらえる。店内に設置されたスタンドPOPのQRコードを読み込むと1日1回まで1ポイント、税込550円以上(たばこを除く)購入したレシートを登録すると3ポイントがもらえる仕組み。集めたデジタルシールの数に応じて、抽選にもチャレンジできる。実施期間は11月13日から12月2日まで。

なお、東京(中野鍋横店)、大阪(大阪中之島6丁目店)、北海道(南7条店)の3店舗は11月13日～11月30日まで、たまごっちの装飾を施したラッピング店舗にすることも明かした。「IP・コンテンツ戦略部では今後、より数多くの版元さまと連携を深めていきます。セブン‐イレブンでは、ファンの皆さまに寄り添い、『一緒に推しを推す会社』になります。是非、たくさんの方にセブン‐イレブンで楽しい体験をしていただければと思っております」と福島氏。

このあと、バンダイ 常務取締役の辻太郎氏が挨拶した。まずは「私たちはブランドパーパスを『世話のやけるよろこびを世界中の人々に。』と掲げています。これを実現するためにも、まだたまごっちを手にとったことのない方との接点を大事にしています」と辻氏。消費者の毎日の暮らしに溶け込んでいるセブン‐イレブンとのコラボには大きな力がある、と期待感を示す。

バンダイ 常務取締役 CTO(チーフたまごっちオフィサー)の辻太郎氏

そして「セブンイレブンで発見! たまごっちキャンペーンにより、皆さんが店舗に立ち寄る時間をよりワクワクしたものに変えられたら嬉しいな、と考えています」「たまごっちはこれからもファンの皆さんとの思い出を大切にしながら新しい驚きを届けてまいります」とアピールした。