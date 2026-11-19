12月4日に公開となるディズニー・アニメーション・スタジオ最新作『ビリーと魔法のはじまり』。魔法使いの国「ヘックス」を支配するセレステ女王役を鈴木保奈美、女王の側近ロニー役をコットンのきょんが演じることが発表された。

鈴木が演じるセレステ女王は、強大な魔法の力で「ヘックス」の民を率いる人物。気品あふれる人格者と思われている一方で、狡猾な一面を秘め、特別な力を持つビリーと対立していく。特別映像では、エレガントな姿で挨拶する鈴木が、黒い羽根に覆われた魔女の姿へと変貌する姿が描かれている。

鈴木はセレステについて「ヴィランだけど、この人がどうしてこういう状況になったかということが明かされていく部分もありますし、周りのキャラクターとの関係性にも人間的な可愛らしい部分がある」とコメント。「愛すべきキャラクター」だと語った。

きょんが演じるロニーは、セレステ女王に夢中で、彼女のために忠実に動く側近。きょんは役作りを振り返り、「自分たちの単独ライブよりも台本を読み込みました」と明かした。特別映像には、きょんが「僕もロニー役で出てます！」と出演をアピールする場面も収められている。

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